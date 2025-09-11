Miranda! es la gran ganadora de La Voz Argentina 2025: el fenómeno detrás de la banda pop del momento

Si algo quedó claro en esta temporada de La Voz Argentina 2025 es que el mayor ganador no es (todavía) ninguno de los participantes, sino Miranda!. El dúo pop integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas logró algo que ni las campañas de marketing más aceitaditas podrían haber planeado: convertir un latiguillo de Nicolás Occhiato, un blooper y una breve presentación televisiva en un éxito viral. Todo arrancó con el ya famoso "¡Le está gustando a Miranda!", que el creador de LUZU TV y flamante conductor del reality musical instaló en todas y cada una de las galas de las audiciones a ciegas que se desarrollaron en las primeras semanas del ciclo.

La Voz Argentina es el programa más visto de la tevé

Dicha frase se volvió meme, consigna y trampolín para Miranda! De esta manera, lo que empezó como una muletilla improvisada de Occhiato en medio de las galas en vivo de La Voz Argentina 2025 terminó en slogan, trending topic y combustible para que el grupo se adueñara de la temporada. El ya célebre "¡Le está gustando a Miranda!" no solo generó risas, críticas, burlas y aplausos en todas las redes, sino que fue la llave para catapultar a Ale y Juliana al centro de la escena pop en pleno prime time. "No te podemos odiar, lo que más necesitamos son menciones en televisión abierta. Al contrario, te amamos", le confesó Sergi a Nico en Luzu TV.

Y agregó: "Nos llevan carteles con el ´Le está gustando a Miranda! y también nos lo ponen el celular con la frase". A la hora de cómo surgió aquello, Occhiato explicó que en las audiciones a ciegas "no tenía mucho para hacer y como ellos son dos, siempre había una interacción entre ellos". La presencia del dúo en el jurado, siempre con looks excéntricos y comentarios descontracturados los catapultó, aunque el propio Ale Sergi reconoció que deberían ser un poco "más duros en sus devoluciones". "Habría que bardear un poco más", dijo el músico, entre risas y con la soltura de siempre, cuando Martín Garabal señaló que el programa "a veces se pasa de buena onda".

Lo cierto es que el dúo encontró su pico de impacto con la elección de "Misterioso alguien" como tema insignia de la edición. Todo comenzó cuando Bruno Cirigliano, un joven aspirante de la nueva edición, se animó a interpretar ese tema en las audiciones a ciegas. La canción, que ya era un clásico de los fanáticos de Miranda!, tuvo un comienzo tambaleante. Pero el desliz del participante desató la magia: primero fue la banda del programa, que arrancó a tocar el tema en vivo, y luego los propios Ale y Juliana quienes, desde sus sillas, lo cantaron "como corresponde". A partir de ahí, la canción se instaló en todos lados.

Cada vez que sonaba en el programa, las búsquedas en Spotify (se convirtió en la canción más escuchada de Argentina), YouTube y Apple Music se disparaban. El resultado: la canción no solo trepó al top 10 de las más escuchadas en el país, sino que se instaló entre las 50 más reproducidas de América Latina pese a haber sido estrenada en 2010 bajo Pelo Music Group, donde ya contaba con millones de vistas. "Entre nosotros no nos decimos ´Mirá lo bien que nos va´, es una realidad", dijo Ale, a lo que Juliana aclaró: "Con este tema nos sorprende mucho que lo pusimos como bis, al final, y es impresionante cómo la canta la gente".

En ese sentido, Occhiato detalló: "Todo salió muy orgánico, porque, vamos a contarle la gente, ellos no lo tenían preparado sino que fue el productor el que les tiró el tema y ellos comenzaron a cantarlo". "La banda comenzó a tocarla porque la había cantado un participante antes y sí, nos pusimos a cantar. Pero ahí nos ponemos a cantar todo el tiempo, cualquier cosa que ponen nosotros arrancamos a cantar. ¡Somos cantantes!", añadió Sergi. La alianza con Telefe y HBO maximizó el fenómeno. Mientras el canal abierto mantenía el formato clásico del reality de canto, la plataforma de streaming internacional lo empujó a nuevas audiencias en México, Chile y España.

En estos lugares, Miranda! ya era conocido pero nunca había alcanzado este nivel de masividad digital. El grupo se convirtió, sin planearlo, en el mayor ganador de un programa pensado para descubrir voces nuevas. El impacto se mide también en redes: TikTok está lleno de challenges con fragmentos de "Misterioso alguien", Instagram se llenó de remixes caseros y en X (ex Twitter) el hashtag #LeEstáGustandoAMiranda compitió de igual a igual con discusiones políticas y futboleras. "Nunca hicimos estadios (estarán en el Estadio de Ferro el 22 y 23 noviembre) y no esperábamos que a la altura de nuestra carrera pase esto", aclaró Ale.

Y continuó: "Ya habíamos dicho ´quizás alguna vez nos toque´ y cuando comenzó a pasar el tiempo dijimos ´se ve que este es nuestro lugarcito´". "Yo abrazo mucho el haber ido creciendo de manera escalonada. Hicimos todas las previas al estadio, no es que de un día para el otro tocamos en un lugar enorme. Entonces llegás y podés disfrutar. No te aplasta el evento. Mucho tuvo que ver el Hotel Miranda y el público que se acercó con los artistas invitados", destacó Gattas y agregó: "Se nos juntaron los ganados. El publico de la primera ´poca con público nuevo. Muchos fans fueron padres y ahora vienen con los hijos. No hicimos censo, pero es real".

En una televisión cada vez más presionada por el rating, Miranda! logró lo que pocos: transformar un latiguillo y la reaparición de un clásico en motor masivo de consumo cultural. El éxito del dúo excede al show: sus próximos conciertos ya tienen entradas agotadas y, según trascendió en la industria, cerraron acuerdos para lanzar una reedición deluxe del álbum que contiene "Misterioso alguien" con feats internacionales. Todo gracias a un programa que buscaba talentos nuevos y terminó coronando, una vez más, a los veteranos más pop del país. Al final, la gran revelación de La Voz Argentina 2025 no salió del escenario, sino del jurado. Y la frase de Occhiato, repetida hasta el cansancio, terminó siendo una profecía cumplida: definitivamente, a Miranda! le está gustando... y al público también.