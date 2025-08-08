Los secretos mejor guardados de La Voz Argentina al descubierto: ¿quién elige las canciones de los participantes?

Desde hace más de una década, La Voz Argentina tiene un corazón musical que late más allá de los reflectores: Virginia Módica, la directora vocal del programa. Aunque su nombre no siempre suena tan fuerte como el de los coaches que ocupan las icónicas sillas giratorias, su influencia es decisiva. Vocal coach de artistas como Pablo Giralt, Nico Vázquez y Lali Espósito, Módica es una figura clave en la construcción artística del certamen más visto de la televisión.

El navegador no soporta este contenido.

A días de que se terminen las "Batallas" y arranquen los "Knockouts", reveló durante una entrevista en Luzu TV detalles del proceso de selección de canciones y la dinámica que se vive tras bambalinas. Cuando Sofi Martínez le preguntó cómo se eligen los temas que interpretan los participantes, Módica aclaró: "Primero quiero decir que, y acá hay una participante que no me va a dejar mentir, nosotros sacamos el ochenta por ciento de los temas de listas que nos mandan los participantes. El participante la va renovando etapa tras etapa y nosotros intentamos realmente detenernos a la lista", explicó.

Sin embargo, la cantante también reconoció que hay un delicado equilibrio entre respetar los deseos del participante y crear un show televisivo atractivo: "Si ese participante siempre está cantando baladas y siempre propone baladas, sale la artística a decir, vamos a pensar. Queremos levantarte un poco, queremos que, no sé, cantes otro ritmo". Ante la consulta sobre si se privilegian canciones populares en esta edición, la directora vocal de La Voz Argentina sorprendió al defender una línea más arriesgada y novedosa: "Este año intentamos también meter música nueva y no tan cantada y no tan repetida".

Según resaltó, aprovecharon "las audiciones a ciegas para dar a conocer música buenísima que no son los temas de concurso de siempre". "A veces fuimos muy criticados... 'esta canción no la conoce nadie'. Y pero pará, dale una chance. Capaz que la escuchás en La Voz y te encanta". Santi Talledo, también presente en la charla, le preguntó si se repiten temas entre temporadas. La directora vocal fue clara: "Estamos en esa. No es que no vayamos a repetir. Hay clásicos que nunca mueren y que decís, 'che, no nos podemos perder este tema'. Pero hay canciones y temones que nunca se hicieron que decís, '¿cómo nunca se había hecho este tema?'"

Además, habló con entusiasmo y un poco de agotamiento sobre lo que se viene: "Ahora vienen los vivos, chicos. Ay, los vivos. Ya, viste, mal dormidos, todo. Es como un loop el día de la marmota, le decimos. Pero a mí me encanta hacer este programa", confesó. A partir del lunes 11 de agosto, el programa que conduce Nico Occhiato avanza hacia los "Knockouts", una de las etapas más exigentes del certamen. Aquí cada participante canta en solitario y el coach debe elegir quién sigue en carrera. A eso se suma una herramienta estratégica: los jurados podrán "robar" hasta dos participantes de otros equipos, elevando el nivel de tensión y estrategia.

Pero la gran novedad es la incorporación, por primera vez, de co-coaches que se sumarán activamente al proceso de decisión en el escenario principal. Los artistas que acompañarán a los coaches titulares son: El Chaqueño Palavecino con Soledad Pastorutti; Zoe Gotusso con Lali Espósito; Cazzu con Luck Ra y Emmanuel Horvilleur con Miranda!

De Popstars a directora vocal: la historia de una resiliencia

Virginia Módica no cayó del cielo en La Voz Argentina. En 2001 fue finalista del mítico reality Popstars, aquel que lanzó a Bandana. Aunque no quedó seleccionada, su popularidad fue tal que ni siquiera podía caminar por Unicenter sin ser abordada por los fans de aquelk recordado programa: "Me tuvieron que sacar por la puerta de emergencia porque me conocía todo el mundo y no podía ni caminar. Por suerte después la gente se olvidó", había contado años más tarde.

Su carrera comenzó en el teatro musical con Pepe Cibrián y siguió en obras como Drácula, Ninette y Hello Dolly. Luego fue vocal coach en High School Musical: La Selección, Dos al éxito y otros proyectos de televisión. Desde 2012, es quien selecciona talentos y acompaña vocalmente a los participantes de La Voz Argentina, tarea que la enfrentó también a ciertas polémicas. Durante la tercera temporada del programa conducido por Marley, Módica fue acusada en redes de "acomodar" a ex alumnos suyos.

Su respuesta fue tajante: "Trabajo desde 2007 con el reality de 'High School Musical'. Un montón de chicos que conozco son talentosísimos. ¿Qué tiene de malo?", escribió. "La gente estudia, se forma y puede presentarse a La Voz Argentina. ¿Obviamente les voy a decir que se presenten! Pero yo no estoy sentada en la silla. Luego se tienen que enfrentar a ese jurado maravilloso que tenemos", añadió.