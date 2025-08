Rusherking sin filtro: su presente sentimental, sus ex más famosas y las canciones con destinatarias ocultas

Rusherking no esquiva los micrófonos. A pocas semanas de su separación de Ángela Torres y con su gira a pleno, el artista santiagueño se tomó unos minutos para hablar de lo que muchos quieren saber: ¿cómo está su corazón? ¿Siguen sus canciones siendo para "alguien"? ¿Qué opina de los nuevos amores de sus ex? En una entrevista distendida con Puro Show, el ex de María Becerra, la China Suárez y Ángela Torres se mostró auténtico, relajado y sin ganas de maquillar la verdad.

La primera pregunta fue directa al hueso: ¿Va a cantar Perfecta, tema que muchos interpretan como un guiño romántico a la China Suárez? Rusher no dudó ni medio segundo en responder: "Obvio que sí, ¿por qué no la cantaría?", respondió con una sonrisa. Pero el cronista quiso ir por más y le sugirió que eso podría incomodar a alguna actual o futura pareja. El cantante, rápido de reflejos, cortó por lo sano: "Yo no estoy con nadie ahora, estoy soltero".

Luego de dejar en claro que no hay celos, reclamos ni contratos emocionales vigentes en su vida, la charla avanzó y, como era de esperarse, apareció otro nombre clave: María Becerra. ¿El motivo? Un verso de una canción nueva que dice "yo soy de Zona Norte y vos sos de Quilmes". Los fans no tardaron en atar cabos, pero Rusherking, ya algo resignado al juego mediático, aclaró con cierta ironía: "¡Cómo les gusta buscar! Ya lo dije mil veces: mis letras salen de vivencias personales".

Aunque, aclaró segundos después: "Pero no están dedicadas a nadie en particular". En cuanto a su reciente ruptura con Ángela Torres, el cantante dejó un mensaje maduro y sin rencores: "Estoy contento, fue una etapa que ya cerré y ahora estoy en otra. Le deseo lo mejor", dijo, sin perder el tono calmo. Y agregó: "Con Ángela quedó todo bien. Fue una relación larga y terminamos en buenos términos. Cada uno está enfocado en sus proyectos".

Ángela Torres y Rusherking

¿Y qué opina del video que muestra a Ángela besando al actor Franco Masini? Tampoco ahí hubo drama ni indirectas: "No vi nada, pero si ella está feliz, yo también lo estoy", aseguró con deportividad. Mientras sus tres ex avanzan con nuevos romances o proyectos, Rusherking parece haber elegido otro camino: estar solo, disfrutar la música y dejar que hablen las canciones. Aunque, claro, si se parecen demasiado a la realidad, no es su culpa. O sí, pero no lo va a admitir tan fácil.