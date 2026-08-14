A la buena de Dios: colombianos en Argentina denuncian el abandono de su gobierno

El devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes dejó al menos 281 muertos, 3.971 heridos y 379 personas desaparecidas, según las últimas cifras difundidas por el Gobierno nacional. En Argentina viven cerca de 110 mil colombianos, que -lógicamente conmocionados- intentan dar una mano desde el país más austral del continente.

Por ese motivo están intentando organizar ferias y eventos solidarios para recaudar fondos y recolectar mercadería de todo tipo: desde alimentos y ropa hasta insumos médicos para ayudar a sus compatriotas. Pero manifiestan un impensado impedimento: la burocracia del recién asumido gobierno colombiano -que denuncian- no facilita la cuestión para que la ayuda humanitaria.

Tal es así que el flamante presidente, Abelardo de la Espriella, tuvo que salir a desmentir la negativa a recibir ayuda de parte de países extranjeros. Los colombianos en Argentina están organizados y quieren colaborar con su tierra.

Colombia, bajo los escombros: un terremoto devastador dejó al menos 280 muertos

Carol Villamir, 21 años, oriunda de Villavicencio. Vive en Argentina desde hace dos años. Estudiante.

"Quiero ayudar a Colombia. A raíz de todo lo que sucedió surgió entre colombianos y argentinos la necesidad de hacer algo. Hay mucha gente con la necesidad de colaborar y de donar. Se están gestionando permisos para realizar festivales solidarios. Hay gestiones con embajadas, cancillería, empresas, aerolíneas que puedan ayudar. Se han ido sumando emprendedores. La idea es que todos podamos sumar nuestro granito de arena. Cuando nos organizamos y unimos podemos hacer mucho más".

Andrés Taborda, 28 años, de Bogotá. Vive en Argentina desde hace 15 años. Comercio exterior

"Todos los colombianos que estamos acá en Argentina nos estamos organizando para ayudar a nuestros compatriotas en el peor momento de sus vida. Actualmente se están realizando las gestiones correspondientes para poder llevar adelante eventos y actividades que nos permitan recolectar fondos y suministros para enviar a las zonas más afectadas de Colombia".

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A su vez buscamos apoyo institucional de parte de la Embajada, del Consulado o Cancillería para hacer llegar estas donaciones los lugares más afectados: el departamento Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, donde muchos lo perdieron absolutamente todo.

También buscamos empresas de transporte, aerolíneas que se quieran sumar a la causa para transportar la mercadería y que sea distribuida entre quienes más lo necesitan. La idea es canalizar la ayuda entre argentinos y colombianos y convertirla en ayuda concreta

Sara Riveros, 24 años, de Bogotá. Vive en Buenos Aires desde hace 8 años. Barista.

"Junto con amigas y conocidas del rubro del café organizamos un evento para recaudar fondos y ayudar a muchas personas en Colombia. Puntualmente vamos a donarlo a dos fundaciones: una en Chocó y otra en Buenaventura. Esta última es de mujeres y niños. Para nosotros fue muy difícil encontrar ayuda en entes oficiales, como consulado, embajada y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Como pueblo, debemos ayudarnos entre todos. Necesitamos que estas entidades oficiales nos brinden su ayuda para poder seguir ayudando. En lo que podemos recolectamos, pero creemos que podemos hacer mucho más si estas organizaciones nos permitieran llevar más ayuda. Queremos agradecer a cada persona por compartir y difundir estos eventos".

Wendy Saavedra, médica especializada en rehabilitación. Vive en Buenos Aires.

"Mi ciudad natal, Buenaventura, es una de las ciudades más afectadas. Hay estructuras colapsadas, personas bajo los escombros y el hospital también está colapsado, atendiendo personas en carpas. La comunicación terrestre está parcialmente habilitada por derrumbes terrestres".

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"Una de las mejores formas para ayudar es contactándome con ellos, que saben lo que verdaderamente se necesita y quiénes precisan más: insumos médicos, de protección y alojamiento para el personal de salud que quiere ingresar a la ciudad y ayudar. No puedo quedarme indiferente de lo que está pasando en mi país, y por eso estoy organizando una colecta".

Natasha Velázquez, de Medellín. 25 años. Vive en Buenos Aires. Creadora de contenidos y estudiante de Medicina

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"Muchos colombianos que nos encontramos en el exterior estamos tratando de llegar con donaciones, ayuda humanitaria y recolectar esto para poder llegar a Colombia. Hemos tenido muchísimas dificultades con el Consulado, la Embajada y la Cancillería, ya que no nos están dando ninguna respuesta. Necesitamos contactos o tal vez vuelos humanitarios. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo desde el exterior, con ferias, donaciones y eventos solidarios en Buenos Aires, Argentina".