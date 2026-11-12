Estuvo más de 40 años enojado con la Iglesia por lo que vivió en Malvinas pero la llegada del papa León XIV lo cambió todo

El paso del papa León XIV por la Argentina dejó una huella profunda en miles de fieles, pero también en aquellos que, sin ser creyentes o alejados de la Iglesia durante años, sintieron la necesidad de acercarse al Sumo Pontífice.

En este contexto, una conmovedora historia tuvo lugar en Luján, donde el Santo Padre celebró su última misa en el país antes de partir rumbo a Perú. Allí, un ex combatiente de Malvinas decidió dejar atrás décadas de enojo con la Iglesia y dar un paso hacia la reconciliación: "En el año '82, cuando estaba en Malvinas, vino el Papa y fue el día que más nos bombardearon", recordó el veterano al referirse a la visita de Juan Pablo II a la Argentina durante la guerra.

papa León XIV en Luján

Con la emoción de quien todavía lleva las marcas de aquel conflicto, explicó por qué ese episodio lo había alejado de la figura del Sumo Pontífice: "El Papa vino a decirle a los militares 'ríndanse porque no hay chance'. Y ese día fue el día que perdimos más soldados, ellos están concentrados en la guerra y nosotros estábamos distraídos con el Papa". Aquella experiencia lo marcó profundamente y provocó un rechazo que mantuvo durante décadas. " Eso hizo que no quisiera verlo nunca más ", reconoció con sinceridad.

Sin embargo, la llegada de León XIV a la Argentina lo llevó a cambiar de postura y tomar una decisión que hasta entonces parecía impensada: volver a acercarse a un Papa: "Ahora vine a reconciliarme porque el tiempo cura las heridas", expresó el excombatiente, quien encontró en la visita del Pontífice una oportunidad para cerrar una etapa dolorosa de su vida.

Tras participar de la misa en Luján, dejó una reflexión cargada de emoción: "Hay cicatrices que hay que dejar atrás". Y, con la satisfacción de haber podido superar aquel resentimiento, concluyó: "Me voy feliz por mí, porque pude perdonar".

Así, la visita de un Papa a la Argentina después de 39 años no solo movilizó a miles de creyentes, sino que también se convirtió en una oportunidad de reconciliación para quienes arrastraban heridas del pasado. En el caso de este veterano de Malvinas, el encuentro con León XIV significó mucho más que participar de una celebración religiosa: fue la posibilidad de encontrar la paz después de décadas de dolor.