Johnny Depp se convierte en Ebenezer y cuatro películas estrenadas que tenés que ver

La temporada navideña llegó con nuevas propuestas para disfrutar en el cine y las plataformas de streaming. Desde una versión oscura del clásico de Charles Dickens protagonizada por Johnny Depp hasta comedias románticas y dramas familiares, estas son cuatro películas que prometen darle otro color a la Navidad 2026 que comenzó más temprano de lo previsto.

La Navidad empieza a sentirse en las pantallas y este año hay propuestas para todos los gustos. Netflix renueva su catálogo con historias familiares, musicales y románticas, mientras que los cines reciben una apuesta oscura pero especial con Ebenezer: Los fantasmas de Navidad, una nueva adaptación del clásico de Dickens con Depp como protagonista con un trabajo maravilloso. Estas son las cuatro películas que tenés que ver en Noviembre:

Ebenezer: Los fantasmas de Navidad - Cines

Protagonizada por Johnny Depp y dirigida por Ti West, se convierte en el gran estreno cinematográfico de esta selección; tiene como protagonista a Depp, quien interpreta a Ebenezer Scrooge, uno de los personajes más reconocidos de la literatura universal.

La historia vuelve sobre el clásico Cuento de Navidad, de Dickens. Scrooge es un empresario millonario, egoísta y avaro que desprecia las celebraciones navideñas. Sin embargo, durante la Nochebuena recibe la visita de tres espíritus que lo obligarán a enfrentarse con su pasado, su presente y el futuro que le espera si continúa por el mismo camino.

Las imperdibles de Navidad

Pero hay algo que hace particularmente interesante a esta adaptación: su director es West, responsable de películas como X, Pearl y MaXXXine. Su mirada ligada al terror y al suspenso podría convertir esta historia conocida por todos en una experiencia mucho más oscura y sobrenatural, dándole un toque más personal y no tan fantasioso como las películas anteriores sobre el mismo personaje. El elenco también es de lujo: Rupert Grint, Ian McKellen, Daisy Ridley, Sam Claflin y Andrea Riseborough acompañan a Depp.

Mi opinión : Esta es, sin dudas, la película que más curiosidad me despertaba. Johnny Depp interpretando a Scrooge ya es motivo suficiente para verla, pero la presencia de Ti West detrás de cámara cambia completamente las expectativas, ya que no quería otra adaptación navideña convencional. Quería una película con personalidad, atmósfera y una mirada diferente sobre un personaje que conocemos desde hace generaciones, y me lo dio. Me dio oscuridad, actuaciones deslumbrantes y, sobre todo, gótica. No hay más que decir, es una de las apuestas del cine más interesantes de esta Navidad.

La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta - Netflix

Netflix apuesta por una historia familiar que tiene a los animales como protagonistas y toca algunas fibras sensibles. La película sigue a la familia Goss, que atraviesa un momento complicado después de una pérdida familiar. Sander, un abuelo que todavía no logra superar la muerte de su esposa, comienza a tener dificultades para convivir con su nieta adolescente. En medio de los conflictos aparece Winstead, un viejo basset hound que observa todo lo que sucede en la familia. Una nueva emergencia y la llegada de un cachorro podrían convertirse en la oportunidad que todos necesitan para volver a acercarse y unir a la familia en las fiestas.

Con Dennis Quaid y Milo Ventimiglia en el reparto, la producción está dirigida por Cathryn Michon y tiene todos los ingredientes de un drama familiar navideño.

Las imperdibles de Navidad

Mi opinión : Las películas protagonizadas por animales suelen tener una fórmula bastante reconocible, pero eso no significa que no puedan emocionar. Esta propuesta parece apuntar directamente a los sentimientos y a recordarnos que la familia también se construye a través de los pequeños gestos. Ideal para quienes buscan una historia cálida y emotiva, así que prepara los pañuelitos.

Góspel de Navidad - Netflix

Una historia de fe, música y segundas oportunidades. Tyler Perry presenta una película que combina el espíritu navideño con el universo de la música góspel el cual es muy emblemático en estas épocas navideñas.

La historia sigue a Isaac, interpretado por el cantante Tank, un pastor que hereda la iglesia de su familia en un barrio complicado de Nueva York. Junto a su esposa Rebecca, interpretada por Fantasia Barrino, deberá enfrentar diferentes obstáculos para evitar que el templo desaparezca. Pero el conflicto no será solamente económico. Isaac tendrá que enfrentarse a sus propias dudas, tentaciones y a un adversario que amenaza con destruir todo aquello en lo que cree. Con una importante presencia de figuras de la música góspel, la película propone una historia atravesada por la fe, la esperanza y la posibilidad de encontrar un nuevo camino.

Las imperdibles de Navidad

Mi opinión : Me interesó especialmente que esta película se aleje de las típicas comedias románticas navideñas. La música tiene un papel fundamental y eso puede darle una identidad propia. Es una propuesta para quienes buscan una historia con emoción y un mensaje que vaya más allá de los regalos y las celebraciones, aunque falla un poco en las actuaciones.

El intercambio navideño - Netflix

Una comedia romántica sueca sobre dos hermanas que intercambian sus vidas. La película cuenta la historia de Mathilda y Freddie, dos mujeres con personalidades completamente diferentes. Mientras una lleva una vida tranquila en un pequeño pueblo, la otra disfruta del ritmo acelerado de la ciudad. Pero cuando las circunstancias las obligan a intercambiar sus vidas durante las semanas previas a Navidad, ambas deberán adaptarse a realidades que les resultan completamente ajenas.

Las imperdibles de Navidad

Entre situaciones inesperadas, nuevos vínculos y romances, las hermanas comenzarán a cuestionar sus propias decisiones y descubrirán que quizás necesitan algo más que un cambio de escenario.

Mi opinión : No todas las películas navideñas necesitan grandes giros argumentales. A veces alcanza con una buena comedia, personajes queribles y una historia que nos permite desconectarnos un rato. Esta es una buena opción para ver de fondo mientras trabajás.

Noviembre de 2026 llegó con propuestas bastante diferentes entre sí. Hay historias familiares, música, romances y una nueva interpretación de uno de los personajes más importantes de la literatura. Personalmente Ebenezer se llevó mi atención como la película que más que gustó ver: está muy bien que cada Navidad tengamos nuevas comedias románticas y películas familiares, pero también está bueno que alguien se anime a tomar una historia conocida y llevarla hacia un territorio diferente y esta vez, Scrooge tiene más oscuridad de lo que estamos acostumbrados a ver.