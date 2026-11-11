¿Echaron a Pampita de Luján?: la incomodidad de Robertito Funes frente a un grupo de fieles

11 Noviembre de 2026 14:06
Mate, bolsa de dormir, abrigo y amigas: el kit completo del peregrino. Así se mostró Carolina "Pampita" Ardohain en sus historias de Instagram, en plena madrugada y a metros de la Basílica, a la espera de la última misa de León XIV en la Argentina. La postal tenía su lógica: días antes había jurado que estaba dispuesta a acampar "12 horas antes" para ver al Papa; lo que nadie esperaba era que, en la primera misa, terminara sentadita en la famosa carpa VIP del Monumento a los Españoles.
Ese sector exclusivo, con catering, sombra y vista al altar, dejó a la modelo en el centro de las críticas, junto a políticos, empresarios y otras figuras del espectáculo. Por eso la presencia de Pampita en Luján, pegada al vallado y entre miles de fieles, fue leída como un intento de redención. O, al menos, de cambiar la foto.
Pero en la transmisión de LN+ apareció otra versión de la madrugada. Recorriendo la zona, Robertito Funes, alias rosca floja, se cruzó con un grupo de mujeres que esperaban desde el lunes y les tiró la pregunta del millón: "¿La echaron a la Pampita?". La respuesta fue inmediata y sin anestesia: "Sí, son unas envidiosas", dijo una de ellas, mientras señalaba a otras personas del lugar.
Según contaron las fieles, la modelo llegó cerca de las 7 de la mañana y no lo hizo precisamente como una peregrina anónima: "Vino escoltada y la trajeron escoltada", aseguró una de ellas. Otra admitió que a ella también le habían dicho que se fuera, pero que estaba dispuesta a hacerle un lugar: "Yo le dije que venga acá, que le iba a dar un lugar".
Robertito, no lo podía creer. Entre risas, y con cara de no saber si estaba frente a una primicia o a un chisme de vereda, reaccionó: "¡Qué fuerte! No seas mala, pobre Pampita". Y siguió con la cobertura, dejando picando el misterio de quién, cómo y por qué habría querido sacar a la modelo de su lugar en la fila más codiciada de Luján.
La escena tiene algo de justicia poética involuntaria: la misma que días antes había esquivado el sol y las filas desde la carpa VIP fue, según estas devotas, invitada a retirarse del vallado donde se agolpaban quienes no tenían invitación. Las versiones no fueron confirmadas por la modelo, que no hizo ninguna referencia a la polémica en sus redes; ni a la de Palermo ni a la de Luján.