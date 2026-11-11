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¿Echaron a Pampita de Luján?: la incomodidad de Robertito Funes frente a un grupo de fieles

Después del escándalo del VIP en Palermo, la modelo durmió en la vigilia de Luján. Pero un grupo de fieles contó en LN+ que no la recibieron con los brazos abiertos.

11 Noviembre de 2026 14:06
Las fotos que subió Pampita desde Luján
Las fotos que subió Pampita desde Luján

Mate, bolsa de dormir, abrigo y amigas: el kit completo del peregrino. Así se mostró Carolina "Pampita" Ardohain en sus historias de Instagram, en plena madrugada y a metros de la Basílica, a la espera de la última misa de León XIV en la Argentina. La postal tenía su lógica: días antes había jurado que estaba dispuesta a acampar "12 horas antes" para ver al Papa; lo que nadie esperaba era que, en la primera misa, terminara sentadita en la famosa carpa VIP del Monumento a los Españoles.

Ese sector exclusivo, con catering, sombra y vista al altar, dejó a la modelo en el centro de las críticas, junto a políticos, empresarios y otras figuras del espectáculo. Por eso la presencia de Pampita en Luján, pegada al vallado y entre miles de fieles, fue leída como un intento de redención. O, al menos, de cambiar la foto.

Las fotos que subió Pampita desde Luján
Las fotos que subió Pampita desde Luján

Pero en la transmisión de LN+ apareció otra versión de la madrugada. Recorriendo la zona, Robertito Funes, alias rosca floja, se cruzó con un grupo de mujeres que esperaban desde el lunes y les tiró la pregunta del millón: "¿La echaron a la Pampita?". La respuesta fue inmediata y sin anestesia: "Sí, son unas envidiosas", dijo una de ellas, mientras señalaba a otras personas del lugar.

Según contaron las fieles, la modelo llegó cerca de las 7 de la mañana y no lo hizo precisamente como una peregrina anónima: "Vino escoltada y la trajeron escoltada", aseguró una de ellas. Otra admitió que a ella también le habían dicho que se fuera, pero que estaba dispuesta a hacerle un lugar: "Yo le dije que venga acá, que le iba a dar un lugar".

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Robertito, no lo podía creer. Entre risas, y con cara de no saber si estaba frente a una primicia o a un chisme de vereda, reaccionó: "¡Qué fuerte! No seas mala, pobre Pampita". Y siguió con la cobertura, dejando picando el misterio de quién, cómo y por qué habría querido sacar a la modelo de su lugar en la fila más codiciada de Luján.

La escena tiene algo de justicia poética involuntaria: la misma que días antes había esquivado el sol y las filas desde la carpa VIP fue, según estas devotas, invitada a retirarse del vallado donde se agolpaban quienes no tenían invitación. Las versiones no fueron confirmadas por la modelo, que no hizo ninguna referencia a la polémica en sus redes; ni a la de Palermo ni a la de Luján.

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