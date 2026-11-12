De Duki, Bizarrap y Colapinto a jugadores de la Selección y de Boca: cómo será la subasta para el hospital de Clínicas

Un millón y medio de dólares: eso cuesta la plataforma robótica que el Hospital de Clínicas "José de San Martín" quiere sumar a sus quirófanos. Como el dinero no llega desde el Estado comandado por las fuerzas del cielo de Javier Milei, la Universidad de Buenos Aires decidió conseguirlo por otra vía: una subasta para el Hospital de Clínicas con objetos donados por músicos, artistas y deportistas.

El remate llega en un contexto asfixiante para las universidades públicas donde el Gobierno nacional pasó su motosierra y acumula 387 días sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada varias veces por tribunales; la norma apunta a garantizar los sueldos del personal y los fondos para que las facultades funcionen. Hoy, además, docentes y no docentes paran en todo el país: piden una suba salarial del 33% y que se dupliquen las becas para estudiantes con menos recursos.

Hospital de Clínicas "José de San Martín"

La cita es hoy a las 20 en la Facultad de Derecho, con Iván de Pineda como anfitrión. La velada arranca con una recepción y un cóctel; después llega el momento de las pujas. Para sumarse, hay dos caminos: adquirir una entrada por internet o hacer un aporte voluntario, sin piso mínimo . Una parte de los lotes se rematará en vivo esta noche; el resto saldrá a la venta por internet el jueves 19, mediante la plataforma del Banco Ciudad.

La propuesta no es solo recaudatoria. La UBA busca convocar a la sociedad para mostrar todo lo que aporta —investigación, atención sanitaria, profesionales de primer nivel— y, de paso, exhibir la contradicción de un Gobierno que desoye una ley vigente mientras las casas de estudio se arreglan a pulmón.

Los lotes que se rematan

Duki: su chaleco

Bizarrap: un parlante

Abel Pintos: sombrero y anteojos

Ciro Martínez: una armónica

Gaspar Benegas: una guitarra

Milo Lockett: una obra con su firma

Julián Álvarez, Enzo Fernández y Cristian "Cuti" Romero: camisetas

Manu Ginóbili y Fabricio Oberto: camisetas de las leyendas del básquet

River: una casaca autografiada por futbolistas millonarios campeones en Qatar 2022

Boca: la camiseta de Leandro Paredes, con firmas del plantel xeneize

Franco Colapinto: una gorra

El robot que quiere adquirir el hospital permite operaciones de alta complejidad con técnicas mínimamente invasivas, ofrece una precisión enorme y una imagen tridimensional en alta definición y, según la universidad, eso se traduce en mejores cirugías, posoperatorios más cortos y nuevas posibilidades para los equipos médicos. También tiene un impacto pedagógico: el Clínicas forma cada año a unos 1.500 trabajadores de la salud, que necesitan aprender con herramientas actuales.

Los lotes que se subastarán

La escala del hospital explica la urgencia. Cada año registra unas 365.000 consultas y 8.000 cirugías; a diario circulan por sus pasillos cerca de 10.000 personas, entre pacientes, acompañantes y personal. Cabe recordar que la mayoría de quienes se atienden allí no tiene acceso a la medicina privada; cerca del 30% son jubilados afiliados a PAMI.

💣Bombita. El ranking Hospirank lo ubica como el mejor hospital público argentino y entre los más destacados de América Latina, sobre todo por su capacidad diagnóstica y su infraestructura quirúrgica.

Los lotes que se subastarán

Desde que arrancó la gestión de Javier Milei, el Hospital de Clínicas "José de San Martín"se movilizó varias veces para denunciar el desfinanciamiento mientras sus autoridades advirtieron sobre servicios recortados, operaciones postergadas una y otra vez, dificultades para conseguir fármacos caros para personas internadas y salarios cada vez más bajos para médicos e investigadores.