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Millones en juego

Revelaron el verdadero motivo por el que Alejandro Stoessel se niega a firmar el acuerdo millonario con Tini

Yanina Latorre reveló los detalles de la negociación entre la cantante y su padre y expuso la condición que mantiene frenada la firma del acuerdo.

12 Noviembre de 2026 10:52
Tini y Alejandro Stoessel
Tini y Alejandro Stoessel

La disputa por la división del patrimonio entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, continúa sin resolverse. Aunque en los últimos días trascendió que ambas partes habían logrado acercar posiciones para alcanzar un acuerdo económico, Yanina Latorre reveló que las negociaciones siguen estancadas y expuso la condición que estaría imponiendo el productor para avanzar con la firma.

Durante una emisión de SQP, la conductora explicó que la distribución de los bienes sería del 70% para la cantante y del 30% para su padre. Sin embargo, aclaró que esos porcentajes no implicarían un reparto proporcional de las propiedades que forman parte del patrimonio familiar.

Tini y Alejandro Stoessel llegaron a un acuerdo económico aunque todavía no se firmó
Tini y Alejandro Stoessel llegaron a un acuerdo económico aunque todavía no se firmó

En ese sentido, detalló que la artista conservaría únicamente su nueva vivienda de San Isidro, mientras que el resto de los inmuebles quedarían fuera de su parte del acuerdo: "Tini se quedaría solamente con su casa de San Isidro, no la que vive su familia, la nueva de ella, y todas las demás propiedades que tienen en Miami, en Cariló, en San Isidro y departamentos y propiedades que ellos tienen de inversión, lo deja todo", precisó.

De esta manera, el porcentaje que le correspondería a la intérprete estaría compuesto principalmente por dinero en efectivo. Por su parte, las viviendas y propiedades destinadas a inversiones quedarían excluidas de los bienes que recibiría.

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Pero el principal obstáculo para cerrar el acuerdo no estaría relacionado con los porcentajes de distribución, sino con una exigencia de Alejandro Stoessel. Según reveló la periodista, el productor tiene en sus manos el documento desde hace varias semanas, aunque todavía no dio una respuesta definitiva: "Hace un mes que el papá de Tini tiene el borrador en su poder y no contesta, por lo que todavía no se firma el acuerdo", sostuvo.

El motivo de la demora estaría vinculado con una cláusula que el empresario pretende incorporar antes de aceptar las condiciones: "Él está poniendo como condición para firmar el acuerdo que él se deslinda y se desliga de cualquier reclamo posterior, como él quiere dejar claro que no hay irregularidades, que está todo bien, que él no hizo nada malo", explicó la conductora.

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Sin embargo, esa pretensión sería uno de los puntos más difíciles de resolver: "Y eso no se lo pueden certificar porque todavía siguen encontrando irregularidades", concluyó Yanina.

Así, mientras las conversaciones continúan sin avances concretos, la división millonaria entre Tini Stoessel y su padre permanece en suspenso, con un borrador sin firmar y diferencias que, por el momento, impiden alcanzar un acuerdo definitivo.

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