De La Sole a la mujer que reclama su autoría: la historia detrás de "Alma misionera", el hit que emocionó al papa

La canción "Alma misionera" se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la visita del papa León XIV a la Argentina. El tema, que el propio Sumo Pontífice entonó junto a los fieles y que Soledad Pastorutti interpretó junto a su hermana Natalia durante la vigilia en Palermo, volvió a cobrar protagonismo. Sin embargo, detrás de la reconocida melodía se esconde una disputa judicial por sus derechos de autor.

La repercusión fue tal que la propia Soledad manifestó su deseo de grabar una versión de la canción con su voz, especialmente por el significado que adquirió durante la visita del Santo Padre.

Soledad Pastorutti cantó en la primera misa del papa León XIV en Argentina

Además, la artista tuvo la oportunidad de intercambiar unas palabras con León XIV y entregarle uno de sus tradicionales ponchos, tal como había hecho anteriormente con Francisco. "Alcance a decirle que estaba muy emocionada por haber cantado antes. Le regale el poncho como a Francisco", expresó.

Pero mientras la canción emocionaba a miles de personas, Mónica de la Canal rompió el silencio y aseguró ser la verdadera autora de "Alma misionera", una composición que, según su testimonio, escribió cuando tenía apenas 18 años durante una misión religiosa en Chascomús.

En diálogo con Radio Mitre, la mujer manifestó su sorpresa y emoción al escuchar al Pontífice interpretar una obra que asegura haber creado hace más de cuatro décadas. "Esto me atravesó profundamente. Nunca imaginé que podía llegar a pasar con la canción. Esperamos esto 45 años", expresó.

Alma Misionera, completa, por La Sole y Natalia. QUÉ HITAZO. https://t.co/nGA7IRw2Sq — Vulgarcite (@vulgarcite) November 9, 2026

De la Canal explicó que, por aquel entonces, estaba vinculada a los misioneros claretianos y que compuso el tema con motivo de los 50 años de su presencia en la comunidad del Corazón de María de Chascomús. Según relató, la letra nació de su experiencia religiosa, su vocación de servicio y la admiración que sentía por quienes dedicaban su vida a acompañar a las personas que más lo necesitaban.

"Llevame donde los hombres necesiten tus palabras", expresa uno de los fragmentos más reconocidos de la canción. Para la mujer, esas palabras reflejan el "espíritu de los claretianos, que dedicaban su vida a misionar y acercarse a quienes necesitaban acompañamiento".

La disputa judicial por los derechos de autor de "Alma misionera"

Aunque la canción alcanzó una enorme repercusión durante la visita de León XIV, su verdadera autoría es motivo de una controversia que llegó a la Justicia.

"Alma misionera" escrita a puño y letra

Durante años, la obra fue atribuida al seminarista mexicano Enrique García Vélez, quien, según una de las versiones más difundidas, habría compuesto la letra y la música en 1993 para un encuentro misionero realizado en Guanajuato.

Sin embargo, Mónica de la Canal sostiene una historia completamente diferente. La mujer asegura que escribió la canción en 1981, en Chascomús, mucho antes de la fecha que figura en otras versiones sobre su creación: "Yo soy la autora, la hice en 1981, en Chascomús", afirmó durante la entrevista radial.

Para respaldar su reclamo, explicó que todavía conserva el manuscrito original, realizado de su puño y letra, que considera una prueba fundamental para demostrar que la composición le pertenece. A pesar del paso del tiempo y de las numerosas mudanzas que atravesó, aseguró que logró mantener el documento en su poder. "La pude cuidar y atesorar por tantos años", agregó.

"Alma misionera", fuegos artificiales y más de un millón de personas despidiendo al papa León XIV el martes en el Monumento de los Españoles, Ciudad de Buenos Aires. Histórico 🕊️🇦🇷 https://t.co/SD4GiYk3N1 — eugenia (@eugeleis) November 12, 2026

De todas maneras, la mujer dejó en claro que será la Justicia la encargada de determinar quién posee los derechos sobre la obra: "La Justicia hará sus pericias. Me quedo tranquila en ese sentido porque hoy la canción está judicializada", señaló. Mientras espera que avance el proceso, De la Canal también destacó el impacto que tuvo la visita de León XIV y el mensaje que transmitió durante sus distintas actividades en la Argentina.

Más allá de sus reclamos por la autoría, reconoció que ver al Papa emocionado al interpretar la canción fue una experiencia que jamás imaginó vivir: "Al Papa lo vi conmovido en varias oportunidades y dejó un mensaje que, más allá de cualquier pensamiento o religión, tenemos que pensar e incorporar cada uno", cerró.