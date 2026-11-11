Irán declaró terroristas a la Armada y las FF.AA. argentinas: responsabiliza a Milei de "todas las consecuencias"

La Argentina quedó oficialmente en la mira de Teherán. La República Islámica de Irán designó como organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea Argentina, una decisión sin precedentes que lleva la relación entre ambos países a su peor punto en décadas en respuesta directa a la política exterior de Javier Milei, alineada sin matices con Estados Unidos e Israel.

Teherán no dejó margen para la interpretación: la medida es una represalia. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní la vinculó con la decisión de la Casa Rosada de catalogar como terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica, adoptada a fines de marzo, que el régimen calificó como un "acto hostil". La escalada, además, ocurre en plena guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, un conflicto en el que el Gobierno argentino tomó partido desde el primer día.

Guardia Revolucionaria Islámica

El documento oficial cerró con una advertencia que encendió las alarmas en la diplomacia argentina: " Obviamente, el gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias de esto ". Teherán explicó que la decisión se apoya en una ley propia, según la cual los países que "cumplan o apoyen la decisión de Estados Unidos de América de declarar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista están sujetos a reciprocidad".

La Argentina no es el primer blanco de esa ley. A comienzos de este mes, Irán aplicó el mismo criterio contra el Reino Unido: designó como terroristas a la Marina Real y a la Real Fuerza Aérea británicas y calificó al servicio de inteligencia exterior MI6 como "grupo hostil". En ese caso, Teherán habló de una "respuesta a las acciones hostiles del gobierno británico contra la República Islámica de Irán durante el último año, incluida la participación en la guerra impuesta por Estados Unidos y el sionismo contra Irán".

Cómo llegó la Argentina hasta acá

La escalada no empezó ayer. Desde su llegada a la Casa Rosada, Milei hizo del alineamiento automático con Washington y Tel Aviv el eje de su política exterior y no dudó en definir a Irán como un enemigo. En enero de este año, su gobierno incluyó a la Fuerza Quds iraní en el registro de organizaciones terroristas; a fines de marzo, en medio de la guerra, dio un paso más y sumó a toda la Guardia Revolucionaria. Poco después expulsó a un representante diplomático iraní del país .

Donald Trump

Para justificar la designación de marzo, el Gobierno sostuvo que "se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino". La Casa Rosada responsabilizó a la Guardia Revolucionaria por los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y contra la AMIA, en 1994: dos ataques que siguen impunes y que la Justicia argentina atribuyó a Irán y a Hezbollah.

La decisión de marzo no fue un gesto aislado: llegó en espejo con la de Washington, que designó a la Guardia Revolucionaria como terrorista en 2019, durante el primer mandato de Donald Trump.