A contrarreloj, investigan qué le pasó a Ángel en sus últimos minutos de vida: "Los traumatismos son internos"

La muerte de Ángel Nicolás López, un niño de tan solo 4 años, sumió a la ciudad de Comodoro Rivadavia en una atmósfera de horror y consternación. La investigación, que avanza con cautela pero firmeza, ya revela detalles escalofriantes que sacuden a toda la sociedad argentina; es que lo que en un principio parecía un caso de muerte súbita se convirtió en un laberinto de sospechas y sombras que ponen en el centro del horror a quienes debían protegerlo: su madre biológica y su padrastro.

El fiscal jefe Cristian Olazabal y el fiscal a cargo de la causa, Facundo Oribone, brindaron este viernes 10 de abril una conferencia de prensa que dejó a todos los presentes con un nudo en la garganta. Confirmaron que el pequeño Ángel presentaba "lesiones intracraneales" que, según los primeros análisis, se "corresponden a días anteriores a la fecha de la muerte del niño de cuatro años".

Ángel tenía 4 años cuando murió en lo de su madre biológica

Los fiscales no escatimaron en palabras para describir la gravedad del caso: "Los principales sospechosos son la mamá biológica y el padrastro", afirmaron con contundencia, añadiendo que Ángel "se hallaba en estado de vulnerabilidad" debido a los conflictos entre las familias. Una declaración que deja entrever un trasfondo perturbador.

La autopsia realizada al pequeño cuerpo de Ángel arrojó resultados que hielan la sangre. Según los fiscales, "externamente no había lesiones visibles. Los traumatismos son internos y están en la zona craneal ", explicaron dejando entrever que los golpes que sufrió el niño estaban ocultos bajo la superficie, como si alguien hubiera querido borrar las huellas del horror.

Ángel Nicolás López

"Se realizaron las autopsias y surgieron algunos traumatismos del cráneo del niño. En base a esto, hay que dilucidar si estos traumatismos fueron involuntarios o voluntarios", explicó el fiscal Oribone. Pero la posibilidad de que estos golpes hayan sido intencionales añade una capa aún más siniestra: "Las líneas de investigaciones son diversas, se investiga como homicidio, pero no se descarta ninguna línea", añadió Oribone, dejando abierta la puerta para todas las hipótesis.

El caso está caratulado como " muerte dudosa potencialmente ilícita ", y aunque aún no hay imputados formales, los fiscales han dejado claro que "sí hay personas sospechadas que están siendo monitoreadas por personal policial "; cabe destacar que la madre biológica de Ángel, Mariela Altamirano, y su pareja ya designaron un abogado privado.

El último adiós a Ángel Nicolás López - Foto: Juano Tesone

En el marco de la investigación, se secuestraron diversos elementos de la casa donde ocurrió el hecho que servirán como medio de prueba como teléfonos celulares que serán peritados una vez que el juez de garantías autorice su apertura. "Probablemente la semana próxima podamos acceder a esos teléfonos y obtener información sobre los movimientos y comunicaciones", adelantaron los fiscales.

Según confirmaron los fiscales, existen al menos cinco expedientes previos vinculados al caso en el Juzgado de Familia y, algunos de ellos contienen denuncias previas que fueron archivadas por falta de pruebas. Sobre esto, el fiscal Oribone fue claro: "De surgir responsabilidades de otras instituciones se verá", dijo pero por ahora, el foco está puesto en esclarecer las circunstancias exactas de la muerte de Ángel.

El último adiós a Ángel Nicolás López - Foto: Juano Tesone

Y, aunque circulan versiones sobre movimientos sospechosos en la vivienda durante la madrugada en que Ángel fue encontrado en paro cardiorrespiratorio, nadie dio un paso al frente para declarar formalmente: "Hay muchas versiones que circulan, pero necesitamos que los testigos se acerquen a la fiscalía o a la policía para poder tomar las declaraciones correspondientes", remarcaron los fiscales.

El pequeño Ángel fue trasladado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia tras ser encontrado en estado crítico. Aunque logró recuperar el pulso inicialmente, falleció aproximadamente 48 horas después.

El último adiós a Ángel Nicolás López - Foto: Juano Tesone

Ahora, toda la atención está puesta en los informes histopatológicos del laboratorio forense, los cuales serán cruciales para determinar la causa exacta de su muerte. "Estamos trabajando para determinar exactamente qué ocurrió con Ángel Nicolás López. Ese es el primer paso para avanzar en la investigación", concluyeron los fiscales.