Imputaron al hijo de la ex concejal asesinada: creen que la asfixió antes de prender fuego el cuerpo

La conmoción que atraviesa a Mendoza sumó este viernes un capítulo todavía más oscuro. La Justicia imputó a David Enrique Delmadé, de 46 años, por el brutal asesinato de su madre, Margarita Gutiérrez, la ex concejal y docente jubilada hallada parcialmente calcinada dentro de su casa en Junín. El hombre, psicólogo de profesión y el mayor de los tres hijos de la víctima, quedó imputado por "homicidio agravado por el vínculo", un delito que prevé prisión perpetua. Desde la Unidad Fiscal Rivadavia-Junín fueron contundentes: "Por lo expuesto, se les aclara que de este modo queda descartada la hipótesis inicial relativa a un hecho de inseguridad".

La Justicia imputó a David Enrique Delmadé, de 46 años, por el brutal asesinato de su madre, Margarita Gutiérrez

La escena descubierta el martes pasado había estremecido incluso a los investigadores más experimentados. Gutiérrez, de 72 años, fue encontrada sin vida en una galería interna de su vivienda ubicada sobre la calle Isaac Estrella, entre la cocina y la cochera. El cuerpo presentaba signos de violencia y quemaduras severas en el torso y la cabeza. Todo comenzó cerca de las 9:30 de la mañana, cuando una vecina llamó al 911 alarmada porque la puerta de la casa permanecía abierta desde hacía horas. Cuando los efectivos ingresaron, encontraron una imagen devastadora.

Durante los primeros momentos de la pesquisa se creyó que podía tratarse de un robo seguido de muerte. Sin embargo, las pericias comenzaron a apuntar hacia alguien del entorno íntimo de la víctima. Y todas las miradas terminaron posándose sobre Delmadé. En un primer momento, el acusado había sido demorado y luego liberado. Pero las sospechas nunca se disiparon. Las pruebas biológicas encontradas en la escena, sumadas a testimonios y nuevos peritajes, terminaron por complicar definitivamente su situación.

Fuentes judiciales sostienen que el móvil del crimen podría estar vinculado a un conflicto económico atravesado por problemas de consumo de estupefacientes. "Hacía tiempo que el imputado no tenía relación con su madre", indicaron desde la investigación. Los investigadores creen que primero la habría asfixiado y luego intentó quemar el cuerpo para borrar rastros. El avance de la causa dejó además detalles inquietantes. Durante el allanamiento realizado antes de la detención, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, una motocicleta, municiones de distintos calibres, cargadores de armas, un cuchillo, un encendedor y una campera simil cuero con manchas de sangre.

La Justicia imputó a David Enrique Delmadé, de 46 años, por el brutal asesinato de su madre, Margarita Gutiérrez

También detectaron que el acusado presentaba una lesión en una de sus manos. Según reconstruyeron medios locales, un testigo declaró haberlo visto circular en moto en estado de conmoción y con una herida visible poco después del crimen. Ante las preguntas, Delmadé habría asegurado que había sufrido un accidente. Sin embargo, los investigadores sospechan que esa lesión estaría relacionada con el homicidio.

En medio del impacto público, la fiscalía debió aclarar además una versión que comenzó a circular en las últimas horas sobre el rol profesional del imputado. "No es empleado ni funcionario judicial ya que toda pericia que pudiera haber realizado, ha sido de manera privada", remarcaron las autoridades. Además de haber sido concejal por el Partido Demócrata, Margarita Gutiérrez dedicó gran parte de su vida a la educación inicial.

La Justicia imputó a David Enrique Delmadé, de 46 años, por el brutal asesinato de su madre, Margarita Gutiérrez

En 2016, la Dirección General de Escuelas homenajeó su trayectoria bautizando con su nombre al Jardín Nucleado N°0-157, institución de la que fue primera directora. La historia familiar también suma un trasfondo de peso en Junín. Margarita era viuda de Enrique Olivio Demaldé, un reconocido empresario mendocino dueño de una olivícola y una bodega de la zona, fallecido hace tres años. Tras su muerte, las empresas quedaron bajo administración de sus hijos varones. Los hermanos del acusado, Ever y Mariano Demaldé, mantienen vínculos con el mundo del fútbol y pertenecen a una familia históricamente conocida en la región.