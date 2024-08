Alberto se quedó sin su curso en la UBA y Fabiola Yañez ampliará su denuncia: "Hay fotos de ella desfigurada"

Mientras se espera que Fabiola Yañez amplíe la denuncia que le hizo por violencia de género ante el fiscal federal Carlos Rivolo, el ex presidente Alberto Fernández pasa sus días en soledad, con propios y extraños repudiándolo abiertamente a través de las redes sociales y digiriendo la noticia de que tampoco dará clases en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el segundo cuatrimestre del año. Recordemos que el ex mandatario es docente en la carrera de Derecho de la UBA desde 1985 y se desempeñaba como profesor de la materia "Teoría General del Delito y Sistema de la Pena". Sin embargo, las acusaciones de su ex pareja dinamitaron su carrera.

Según informó La Nación, el curso de Alberto no alcanzó el mínimo requerido de alumnos inscriptos y la UBA confirmó este miércoles que el ex mandatario no volverá a enseñar en la Facultad. Cabe destacar que en diciembre de 2022, un grupo de estudiantes pertenecientes a la agrupación Franja Morada pidió la suspensión del ex presidente luego de que este no acatara el fallo de la Corte Suprema de Justicia que restituía los fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires.

Por otra parte, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 6, a cargo de manera interina de Carlos Rívolo, tomó contacto este miércoles con la ex primera dama después de la denuncia por violencia de género que formuló contra Alberto Fernández. "Se ha tomado contacto con la víctima para interiorizarla del trámite del proceso y las facultades que le otorga la ley, y los pormenores que le serán solicitados en el futuro", informó la Fiscalía a través de un comunicado.

Rívolo recibió del Juzgado Federal N°10, a cargo de Julián Ercolini, la denuncia por violencia de género formulada por Yañez por "violencia física y "terrorismo psicológico", según la presentación que hizo ante la Justicia. La primera denuncia fue realizada a través de zoom ante el juzgado de Ercolini, luego de que se conocieran chats y fotos que estaban en el celular de la secretaria de Fernández. Según el relato de la víctima, sufrió "terrorismo psicológico" de parte de Alberto

También habló de mensajes telefónicos que tenían el objetivo de amedrentarla, lo que llevaron a cortar la comunicación con Fernández, y que ahora solo mantenía contacto a través de su madre, a los fines de que no romper el vínculo con el hijo que comparten. "El día 6 de agosto de 2024, Fabiola Andrea Yañez se contactó con el juzgado solicitando que se realizara una audiencia ampliatoria con el magistrado, la que fue celebrada en la misma fecha", indicó la orden de restricción contra Fernández.

Y agregó: "Manifestó estar padeciendo lo que definió como ´terrorismo psicológico´ por parte de la persona denunciada, así como acoso telefónico, de manera diaria. Dado que el presunto agresor se contactaba mediante mensajes telefónicos, amedrentándola psicológicamente". "Ante ello, fue interrogada acerca de si, en esta oportunidad, deseaba instar la acción penal, a lo que la compareciente manifestó expresamente que, a raíz de lo ocurrido, sí deseaba hacerlo", subrayó la orden.

Yañez también reclamó a la justicia un cambio de custodia, ya que -según dijo- tenía asignada una "persona de confianza" del ex presidente. "Ahora viene lo que se llama 'el corazón verdadero'. Hasta ahora Yañez pidió el desarchivo de las actuaciones, dijo que quería denunciar y denunció, el genérico. Ahora el fiscal Rivolo lo que va a hacer, dijo: 'Te pegó, bueno, ahora queremos saber, dónde te pegó, cómo te pegó, cuántas veces te pegó, de qué forma te pegó, ante quién te pegó'. Les explico procesalmente cómo sigue esto. Ella va a declarar en la causa y tener que contar lo que anticipó, lo que pasó", detalló Juan Pablo Fioribello, abogado de Fabiola.

En diálogo con TN, el letrado adelantó que la ex primera dama advirtió que ella sustentará su relato con "elementos probatorios". "De ambos lados habrá una barbaridad de testigos. Acá hay choferes, empleados, asistentes, que iban, visitas, amigos, los amigos más cercanos de ambos, la gente que los trataba, alguien tiene que haber visto esto", dijo y confirmó: "Después de esto no voy a asesorar al ex presidente, hay una incompatibilidad de funciones. Fabiola está con mucha preocupación por todo esto, muy angustiada y compungida, muy nerviosa, tiene mucho miedo. Ella me habló y me dijo: 'Tengo fotos con la cara destrozada, desfigurada'".

La Fiscalía consignó que convocó a la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), a cargo de Malena Derdoy, y a la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), cuya titular es Mariela Labozetta, para "brindar inicialmente una acabada protección de la víctima y para el desarrollo de medidas y estrategias de investigación". "Esas fotos las tiene y van a aparecer, después habrá que explicar en qué contexto fueron, si son golpes, quién se los produjo, de qué forma", sentenció Fioribello al hablar sobre la denuncia por "violencia física" y "terrorismo psicológico" contra el ex presidente.