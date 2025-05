¿Revancha del destino o menú del día? Melody Luz se reencontró con un viejo amor tras separarse de Alex Caniggia

Dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan... o en este caso, brasas listas para volver a encenderse. A pocos días de haber anunciado su separación de Alex Caniggia, Melody Luz parece estar abriendo una nueva página en su vida amorosa -¡y con mucho sabor!- de la mano de un viejo conocido: el chef Santiago del Azar. Ambos se conocieron durante su paso por El Hotel de los Famosos, donde protagonizaron un discreto coqueteo que quedó eclipsado cuando apareció "el emperador" Caniggia en escena. En ese entonces, Melody eligió al hijo del Pájaro y lo demás es historia: romance, hija y eventual separación.

Melody Luz ya estaría iniciando una nueva relación con el chef Santiago del Azar

Pero ahora, con el corazón libre y las ganas renovadas, la bailarina habría vuelto a mirar con cariño al cocinero que alguna vez la hizo sonreír entre hornallas y especias. Según reveló el panelista Lucas Bertero en Empezar el día, Melody y Santiago están "conociéndose" nuevamente, y esta vez sin las cámaras del reality ni las reglas propias que tenía juego. "Melody está con Santiago del Azar, nuestro compañero, nuestro cocinero estrella", aseguró Bertero, quien además tuvo el visto bueno del propio chef para contar la primicia. "No soy el novio, pero sí estamos conociéndonos", dijo Santiago con una mezcla de cautela y picardía.

Y como si eso no bastara, testigos afirman haberlos visto muy acaramelados en el restaurante que él tiene en San Isidro. Amor, pero con menú degustación. Mientras el romance se cocina a fuego lento, Alex Caniggia optó por mantener el perfil bajo y volcar toda su energía en su hija Venezia. Conmovido, le dedicó unas sentidas palabras en redes sociales, donde la definió como "el regalo más perfecto" y su "mayor tesoro". Ni una palabra para su ex, ni una indirecta para el chef: el emperador eligió el silencio como estrategia. Por su parte, Melody no confirmó ni negó nada.

La reacción de Alex Caniggia al nuevo romance de Melody Luz

Lo que sí hizo fue subir un potente descargo en sus redes, donde se refirió con firmeza a su separación y dejó entrever que en su vida de pareja no era feliz desde hacía tiempo. "Yo no fui feliz por muchas razones. Y siento que me merezco ser feliz, merezco hacer las cosas que me hagan bien y que no molestan a nadie", expresó. También aclaró que entre ella y Alex hay buena relación como padres: "Los dos opinamos mutuamente que somos muy buenos padres y es lo que hoy en día importa". Sin embargo, dejó claro que el capítulo sentimental está cerrado con llave y candado: "A él solo le deseo felicidad. Siempre va a ser el papá de mi hija".