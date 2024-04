Amenazaron, torturaron y golpearon a una familia en una entradera: "A mi viejo lo intentaron matar"

Todo ocurrió el último viernes, cerca de las 20:45. En ese momento, cinco personas armadas ingresaron a robar a una casa ubicada en Juan B. Justo al 400, en la localidad de Béccar, zona norte del Gran Buenos Aires, y redujeron a Fernando Petrarca, quien días antes había sido sometido a una cirugía para ponerle un desfibrilador cardioversor implantable (DCI) debido a que estuvo "muerto" durante "diez minutos" durante un partido de fútbol que disputó con amigos. Esto poco les importó a los delincuentes, que le propinaron una golpiza al grito de "¿dónde está la plata?": "A mi viejo lo intentaron matar para que no se escape".

El que habla es Maximiliano Petrarca, hijo de Fernando, quien en diálogo con BigBang describió el calvario que afrontó junto a su papá, su hermana, María Azul y su mamá, Mariana Di Fabio. "Yo estaba en mi cuarto y escucho golpes desde la escalera, como que alguien se estaba cayendo", recordó al ser consultado sobre el hecho y relató que inmediatamente creyó que algo le había ocurrido a su papá, ya que 20 días antes "estuvo en el hospital hasta que le pusieron el DCI".

Según explicó, lo primero que pensó fue que Fernando se había "desmayado en las escaleras" y al escuchar los gritos de su hermana, se dirigió hasta donde estaba su papá pensando que su salud se había deteriorado. Pero la realidad era otra, aunque igual de angustiante: "Me lleve todo por delante, sin ver a los costados, y al llegar veo que hay dos tipos matándolo a trompadas a mi viejo en la escalera. Habían forzado la puerta y la abrieron con un elemento que usan los bomberos".

Si bien quiso defenderlo, rápidamente fue interceptado y atacado por un tercer integrante que se encontraba a un lado de la habitación. "Me agarra de atrás con un arma y me dice ´¿dónde está la plata?´ Se empieza a manifestar con agresión para que yo le muestre dónde teníamos la plata. Yo como no sé, por pánico, voy a mi cuarto con él, mientras me iba golpeando y empujando. Después, vio que no había nada, y me llevó hasta donde estaba mi mamá y mi hermana", recordó.

Tanto María como Mariana estaban siendo retenidas por otros dos delincuentes con armas. "Cualquier cosa que hacías, te golpeaban con el arma. Yo tengo dos puntos en la cabeza porque me la abrieron a culatazos. Mi viejo fue el que más sufrió porque le abrieron la herida. Tenía toda sangre. A mi vieja la golpearon, está toda llena de golpes, mi hermana tenía la boca ensangrentada porque le golpearon la cara y a mí me cagaron a golpes, a culetazos hasta que me abrieron la cabeza", contó.

Como debajo de la casa funciona el negocio familiar, una Vidriería, frente a las amenazas y golpes, Maxi les terminó diciendo que la plata "estaba en el negocio". "Dijera lo que dijera, te buscaban cualquier cosa para pegarte. Hasta que en un momento, subieron a mi viejo hasta el pasillo de la casa, que está conectado a un baño, a mi cuarto y al cuarto de mi vieja. Robaron todo, todo lo que había lo robaron: computadoras, joyas, etc", describió el joven.

Y agregó: "Pero lo importante es que cuando a mi viejo ya lo tenían medio dominado, que seguía tratando de respirar, lo terminaron subiendo y luchaba para que no lo maten. Lo terminaron subiendo para mostrarnos que lo estaban matando y así le diéramos ´la plata´. Nosotros gritábamos ´pará, que está enfermo´, pero no paraban y cuando me quería acercar o me levantaba un poco, me golpeaban a mí, me apuntaban con el arma y me amenazaban diciéndome ´quedate quieto porque te mato´".

Finalmente, Mariana cedió y les abrió la caja fuerte del local a los delincuentes. "Mientras la empujaban, la golpearon y la tiraron contra el placar. Mi hermana quiso ayudarla y la golpearon también. Les dimos lo que teníamos, dólares y pesos, más las computadoras y todo eso lo iban agarrando con la cartera de mi vieja. Ahí les dije: ´Pará, que lo están matando, ya te dimos la plata´ y me apuntaron con el arma de vuelta, me dijeron que me callara y amenazaron otra vez con matarme", expresó.

Cansado, Maximiliano enfrentó a los delincuentes, les pidió que le hablaran "bien" y sólo recibió un escupitajo. "Acto seguido vino uno de atrás, me golpea, me ataca y nos ataron a todos con precintos. Se van y después un rato de llorar y gritar, alguien llamó a la policía. A mi viejo lo intentaron matar para que no se escape, lo intentaron matar porque él luchaba para que no lo asfixien y estaba a punto de quedarla, a los demás no nos dispararon pero también insinuaron que hubieran disparado si me hubiera levantado y corrido. Todos tenían también acento extranjero y en la comisaría nos dijeron que hay muchos colombianos haciendo esto", sentenció. Los delincuentes terminaron huyendo con plata en efectivo, pesos y dólares, joyas y electrodomésticos en un auto que los esperaba junto a otros cómplices en la calle.