Apareció la abuela de Agostina Vega y confirmó que no puede hablar, pero aseguró: "Mi nieta hoy tiene que aparecer"

El minuto a minuto de la desaparición de Agostina Vega, la adolescente cordobesa de 14 años, mantiene en vilo a la provincia de Córdoba y al país entero. Pasaron ya seis días desde que fue vista por última vez al subirse a un remis en el barrio General Mosconi, y las autoridades intensifican las investigaciones mientras crece la preocupación por su paradero.

El caso pone el foco sobre Claudio Gabriel Barrelier, un empleado municipal afiliado al PJ y único detenido hasta el momento. Su domicilio, ubicado en barrio Cofico, es al momento el epicentro de los allanamientos realizados por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Agostina Vega

Según trascendió, peritos especializados levantaron huellas en la entrada de la vivienda, mientras efectivos policiales y escuadrones caninos peinaban la zona en busca de cualquier indicio que permita reconstruir lo ocurrido aquella noche fatídica.

Sin embargo, las autoridades no descartan que más personas estén involucradas en la desaparición de Agostina: las cámaras de seguridad cercanas, los testimonios del remisero que transportó a la menor y las declaraciones del propio Barrelier están siendo analizados minuciosamente. La hipótesis inicial fue descartada, y nuevas líneas investigativas apuntan a una posible red de implicados.

Allanamiento en el domicilio de Barrelier

Al momento y luego de los allanamientos, el medio de comunicación TN se acercó a la casa de Melisa, la mamá de Agostina y desde allí habló Elizabeth, la abuela de la adolescente que confirmó algunos datos aunque sin dar muchos detalles: "No puedo decirlo, me gustaría decirlo pero si hablo entorpezco la labor de la policía. pasó algo con la filtración de esas llamadas que eran importantísimas". Al mismo tiempo, reconoció que tiene "todas" las esperanzas de que la nena aparezca y sobre eso, fue contundente: " Mi nieta hoy tiene que aparecer ".

Fue en esos minutos donde también se confirmó que se abrió el secreto de sumario del caso por lo que en las próximas horas se podrá contar con más detalles de la causa. un punto importante es que la marcha que estaba prevista para pedir por la aparición de Agostina se suspenderá por pedido de las autoridades policiales que les solicitaron estar en sus domicilios a la espera de novedades de la adolescente.

Elizabeth, abuela de Agostina Vega