El Jardín Botánico se convertirá en un mundo fantástico con "Maravillosa Alicia", la experiencia inmersiva inspirada en Lewis Carroll

Cuando caiga la noche sobre el Jardín Botánico Carlos Thays, los senderos dejarán de ser simplemente caminos entre árboles y plantas. A partir del próximo 2 de julio, el emblemático pulmón verde porteño se transformará en un universo fantástico con la llegada de "Maravillosa Alicia", una experiencia inmersiva inspirada en el clásico de Lewis Carroll que promete convertir al Botánico en un gigantesco museo a cielo abierto.

La propuesta buscará que el público no solo observe el universo de Alicia en el País de las Maravillas, sino que literalmente lo atraviese. Habrá instalaciones lumínicas monumentales, sonido envolvente, tecnología interactiva y escenarios habitables donde cada visitante pasará a formar parte de la historia. El recorrido contará con doce estaciones especialmente diseñadas para convivir con la naturaleza viva del jardín. Entre ellas aparecerán algunos de los momentos más icónicos del imaginario de Carroll: el Conejo Blanco, el Gato de Cheshire, el Jardín de la Reina, la partida de ajedrez y el inolvidable Té de Locos.

Cada espacio tendrá identidad visual propia y una narrativa independiente, lo que permitirá que ningún recorrido sea exactamente igual a otro. Según adelantaron los organizadores, quienes ya conocen la obra original encontrarán guiños ocultos y referencias literarias, mientras que quienes se acerquen por primera vez podrán vivir una experiencia completamente sensorial y accesible. Uno de los elementos más llamativos será ALI, una guía narrativa que funcionará íntegramente a través de WhatsApp. Sin necesidad de descargar aplicaciones ni usar dispositivos especiales, los visitantes recibirán mensajes, desafíos y contenido interactivo en tiempo real durante el recorrido.

Además, la experiencia incluirá "AlicIa", una inteligencia artificial desarrollada especialmente para expandir el universo de Alicia más allá de las instalaciones físicas y generar nuevas interacciones con el público. La propuesta también tendrá recorridos diferenciados para adultos, jóvenes y niños. Para los más chicos habrá incluso un sistema adaptado sin necesidad de lectura ni teléfonos celulares, pensado especialmente para que puedan vivir su propia aventura dentro del universo fantástico.

Otro de los ejes centrales del proyecto será la sustentabilidad. Toda la iluminación utilizada será LED de bajo consumo y las estructuras serán completamente autoportantes, sin excavaciones ni fijaciones al suelo para preservar el patrimonio natural del Botánico. Además, no habrá plásticos de un solo uso y, una vez finalizada la experiencia, el jardín permanecerá exactamente igual que antes.

El Jardín Botánico se convertirá en un mundo fantástico con "Maravillosa Alicia"

La producción también fue diseñada bajo criterios de accesibilidad integral: las estaciones incluirán contenidos en Lengua de Señas Argentina, señalética con pictogramas y un diseño libre de luces estroboscópicas o sonidos agresivos. La preventa comenzará el 28 de mayo a las 12 y se extenderá hasta el 31 de mayo a las 23:59, con la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés. La venta general arrancará el 1° de junio. Con este desembarco, Buenos Aires buscará sumarse al circuito internacional de grandes experiencias inmersivas nocturnas en jardines botánicos, un formato que ya triunfó en ciudades como Londres, Chicago, Brooklyn y Melbourne.