BigBang va por otro Martín Fierro: el portal recibió su segunda nominación consecutiva

BigBang volverá a decir presente en los Premios Martín Fierro de Portales Web. A menos de un año de haber levantado su primera estatuilla, el portal fundado por Jorge Rial recibió una nueva nominación en la segunda edición de la gala organizada por APTRA, que se realizará el próximo 4 de junio en el Goldencenter de Parque Norte y será transmitida por Infobae. El medio competirá en la categoría "Rubro Magazine", donde compartirá terna con Filo News y Bardeo, en una nueva consagración para un portal que en los últimos años logró reinventarse, ampliar su agenda y consolidar una voz propia dentro del ecosistema digital argentino.

Esta vez competiremos en la categoría "Rubro Magazine"

La nominación llega en un momento especial para BigBang. Apenas meses atrás, el sitio celebró su undécimo aniversario y todavía resuena el histórico triunfo conseguido en la edición 2025 de los Martín Fierro de Portales Web, cuando se quedó con el premio a "Innovación en Medios Digitales" frente a gigantes como Clarín, La Nación, Infobae y Panamá Revista. Aquella noche, el reconocimiento tuvo sabor a revancha y emoción para toda la redacción. "Es un mimo al esfuerzo, la perseverancia y sobre todo al amor hacia un oficio que viene siendo duramente castigado", habían destacado desde el portal tras recibir el galardón.

Desde el escenario, la directora del medio, Manuela Fernández Mendy, sorprendió con un discurso espontáneo que rápidamente se viralizó. "La verdad no teníamos pensado ganar, íbamos a venir a comer, básicamente", bromeó frente a los aplausos del salón. Pero después remarcó: "Somos un medio que no seguimos la agenda hegemónica, no la queremos seguir". La nueva nominación vuelve a poner en valor un recorrido atravesado por transformaciones profundas.

Aquel portal que nació en 2015 con una impronta más ligada al espectáculo fue mutando con los años hacia una cobertura cada vez más enfocada en problemáticas sociales, conflictos gremiales, derechos humanos y el seguimiento de las principales tensiones políticas y económicas del país. Desde las marchas de jubilados frente al Congreso hasta los reclamos por la emergencia en discapacidad o las protestas en el Hospital Garrahan, BigBang apostó en el último tiempo por un periodismo con fuerte narrativa digital pensada para redes sociales y nuevas audiencias.

Esta vez competiremos en la categoría "Rubro Magazine"

La edición 2026 de los Martín Fierro de Portales Web contará con 33 categorías y buscará premiar a lo mejor del periodismo digital argentino. Entre los grandes protagonistas aparecen nuevamente Infobae -con 19 nominaciones-, Clarín, La Nación, TN y otros gigantes del sector. Sin embargo, en medio de estructuras gigantescas y redacciones multitudinarias, BigBang vuelve a meterse en la conversación grande del periodismo digital argentino. La ceremonia comenzará con una alfombra roja, mientras que el evento principal arrancará alrededor de las 21 horas en el salón principal del Goldencenter.