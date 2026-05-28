"Con cauto optimismo estaría con vida", aseguró el abogado de la madre de Agostina

La desaparición de Agostina Madeleine Vega mantiene en vilo a toda la provincia de Córdoba. La adolescente de 14 años fue vista por última vez el sábado por la noche y, desde entonces, la desesperación de su familia crece a medida que pasan las horas y la investigación suma allanamientos, contradicciones y un detenido señalado como el principal sospechoso. El caso ya movilizó a la Policía, a la Justicia provincial y al Ministerio de Seguridad nacional, que activó la Alerta Sofía para intensificar la búsqueda de la menor en todo el país. Mientras tanto, vecinos convocaron para este jueves a una marcha para reclamar su aparición con vida.

Agostina Madeleine y Claudio Barrelier

La última imagen conocida de Agostina profundizó aún más el dramatismo del caso. En las últimas horas se difundió un video de cámaras de seguridad donde se observa a la adolescente llegando junto a un hombre a una vivienda del barrio Cofico. Ese hombre sería Claudio Barrelier, de 33 años, hoy detenido. Según reconstruyeron los investigadores, Agostina salió de su casa cerca de las 22.30. Le dijo a su mamá, Melisa Heredia, que iba al negocio de su abuelo a comprar empanadas. Pero nunca regresó.

La madre comenzó a llamarla desesperadamente. El teléfono sonó apenas unas veces antes de apagarse. A partir de ese momento comenzó una búsqueda frenética que ya incluyó 19 allanamientos y múltiples operativos. Uno de los testimonios más impactantes fue el del remisero que trasladó a la adolescente esa noche. Ariel, el chofer que la llevó hasta barrio Cofico, contó que Agostina parecía tranquila y hasta entusiasmada. "Calculamos que tipo 22:35 ella se cruzó a donde estábamos nosotros", relató.

Y sumó: "Estábamos cinco autos listos para salir, se acercó a mi auto y me pidió hacer un viaje". El conductor explicó que el destino le llamó la atención porque era una zona cercana a hoteles alojamiento. Por eso decidió preguntarle qué hacía allí. "La interrogué, medio con prepotencia", reconoció. Según contó, Agostina le respondió que iba a encontrarse con el novio de su mamá para prepararle una sorpresa. "Cuando me dijo eso me quedé más tranquilo, me imaginé que era un cumpleaños o algo así", recordó.

Claudio Barrelier

El remisero aseguró además que nunca vio a la menor utilizando el celular durante el trayecto y que al llegar al lugar apareció un hombre con capucha y parte del rostro cubierto. "Se puso de costado mío, no de frente, me dio la sensación de que me ocultaba la cara", relató. Después observó cómo ambos se alejaban juntos. "Ella se bajó y lo saludó, estaba claro que lo conocía", afirmó. Mientras la investigación avanza bajo secreto de sumario, el fiscal Raúl Garzón confirmó que el principal sospechoso ya fue indagado durante varias horas, aunque evitó revelar detalles de su declaración. "Todos buscamos a Agostina. No sólo este fiscal, sino el país", sostuvo.

Y agregó: "La buscamos en Córdoba y en toda la extensión que pueda tener, no hay ningún lugar del país en el que uno pueda dejar de tomar recaudos". Sin embargo, dejó entrever que la principal hipótesis sigue concentrada dentro de la provincia. El detenido, Claudio Barrelier, niega haber tenido a Agostina en su domicilio. Su abogado, Jorge Sánchez del Bianco, aseguró que su defendido "mantuvo su postura" y volvió a rechazar las acusaciones incluso frente al video difundido públicamente. "Sigue hablando de la existencia del auto rojo", dijo el abogado tras la declaración.

Y remarcó: "Lo más importante es que sostiene que la criatura que entra al domicilio es su hija, no Agostina. Ratificó que Agostina nunca estuvo en su domicilio". La defensa incluso puso en duda la fecha de la grabación y aseguró que la familia del acusado sostiene que la niña del video sería otra persona. Mientras tanto, del otro lado de la investigación, la familia de Agostina intenta aferrarse a cualquier indicio esperanzador. El abogado de la madre de la adolescente, el mediático penalista Carlos Nayi, aseguró tras reunirse con el fiscal y la cúpula de Investigaciones que existen elementos para sostener una hipótesis optimista.

Alerta Sofía para Agostina Vega

Incluso, afirmó: "De acuerdo a la prueba, Agostina no está fuera del país. De acuerdo a la prueba está en el país. De acuerdo a la prueba estaría en Córdoba". Y lanzó la frase que hoy sostiene emocionalmente a toda la familia: "De acuerdo a la prueba hasta ahora, con cauto optimismo, estaría con vida". Nayi pidió prudencia para no entorpecer la causa y aseguró que se siguen recolectando pruebas "minuto a minuto". "Todo lo mejor de la Policía y de la Justicia está trabajando para que todo llegue a buen puerto", sostuvo. El drama golpea especialmente a la familia de la adolescente. Miguel Heredia, abuelo materno de Agostina, apuntó directamente contra el detenido y deslizó una hipótesis estremecedora sobre el vínculo que mantenía con la menor. "Este tipo aprovechó su inocencia para manipularla", denunció.