Momo Benavides cruzó a Jony Viale por acusarlo de "ensobrado": le recordó la entrevista pactada con Milei

El streamer Gerónimo "Momo" Benavides cruzó a Jonatan Viale luego de que lo tildara de "ensobrado" por haber participado en la cuarta Marcha Federal Universitaria. El influencer aprovechó y en su respuesta al periodista le recordó uno de los momentos más vergonzantes de su carrera: cuando pactó una entrevista desde TN con el presidente Javier Milei y se filtró la versión sin editar en la que se veía cómo el asesor Santiago Caputo le indicaba lo que podía y no podía preguntar.

"El que te acusa de ensobrado es al que se le filtra un video de cómo se arma una entrevista presidencial. ¿Jony Viale me viene a tirar a mí?", se preguntó Momo al aire del streaming Gelatina, al que fue como invitado el último miércoles. "¡Pero dale, Jony! Si nos conocemos. Decías que no me conocías, me seguías en Instagram, me escribías", lo delató enseguida el reconocido hincha de Platense.

"Jony, yo no hice una entrevista con el Presidente y me decían 'esto no se puede'", siguió Benavides, con un dedo puesto en esa gran llaga que opacó parte de la carrera periodística del hijo de Mauro Viale. "Agachabas la cabeza", le recordó, en relación a las escenas en las que apareció Caputo para ordenar las preguntas. "Yo tengo huevos y no me financia nadie. Yo no sé si vos podés decir lo mismo", lo cruzó.

Al mismo tiempo, el influencer reveló que participar en este tipo de movilizaciones le "trae más problemas que laburos" o "ingresos", más allá del tiempo que podría dedicar a otra cuestión más personal. "Podría estar en mi casa tomando un mate con mi vieja y fui, me metí en la marcha, y dije lo que quería: es de corazón", explicó. "Después, ¿qué me querés inventar? ¿Que quiero ser candidato? Si soy el primero en decirte que no quiero ser candidato a nada", aseguró.

El momento en el que Caputo interrumpe a Viale.

En febrero de 2025 Viale protagonizó uno de los momentos más endebles de su carrera periodística, luego de quedar expuesto en una entrevista arreglada con Milei, en la cual sus preguntas fueron pactadas y, a partir de un video que se reveló desde TN, quedó en evidencia que además de estar grabado el ida y vuelta, además las preguntas se conocían de ante mano. El caso Libra recién había explotado hacía pocos días atrás y desde la Presidencia eligieron tener cuidado en relación a los errores políticos y jurídicos que podía cometer Milei con sus declaraciones.

El 12 de mayo se realizó la cuarta Marcha Federal Universitaria, con una convocatoria homogénea y masiva, al punto de que hay versiones que indicaron una participación cercana al millón de personas. Allí se reclamó contra el Gobierno nacional en su decisión de no respetar la Ley de Financiamiento Universitario votada en el Congreso nacional durante la gestión de La Libertad Avanza (LLA).