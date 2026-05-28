Scaloni puso primera rumbo al sueño del bicampeonato: Messi lidera la lista de los 26 "guerreros" para el Mundial 2026

La cuenta regresiva ya empezó. La Selección argentina presentó oficialmente la lista de 26 jugadores convocados para disputar el Mundial 2026 y Lionel Scaloni terminó de despejar las últimas incógnitas de cara a la defensa del título conseguido en Qatar. Con Lionel Messi como emblema absoluto y una base consolidada de campeones del mundo, la "Albiceleste" se prepara para desembarcar en Norteamérica con una mezcla de experiencia, recambio y ambición intacta.

El entrenador campeón del mundo difundió la nómina mediante un video institucional publicado en redes sociales y rápidamente revolucionó a los hinchas. La expectativa era enorme: nombres históricos, jóvenes promesas y algunos futbolistas que peleaban mano a mano por los últimos lugares componían el rompecabezas final de Scaloni. El capitán volverá a ser Lionel Messi, que afrontará su sexta Copa del Mundo a los 38 años y llegará al torneo en un buen presente con el Inter Miami, donde acumula 13 goles y 5 asistencias en 15 partidos.

La lista de convocados de la Selección argentina

El rosarino, que levantó la Copa en Lusail en 2022, irá por otra hazaña vestido de celeste y blanco tras haber disputado Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Argentina arribará al Mundial como uno de los grandes candidatos al bicampeonato. Scaloni no sólo mantuvo la columna vertebral del equipo campeón, sino que además incorporó variantes para potenciar un plantel que ya demostró carácter en los momentos decisivos. El DT de Pujato llega respaldado por un ciclo histórico que incluye dos Copas América, una Finalissima y la tercera estrella obtenida frente a Francia.

La lista de convocados de la Selección argentina

Entre las novedades más importantes aparece la ausencia de Marcos Acuña, afectado por problemas físicos en River Plate. Su lugar será ocupado por Facundo Medina, defensor del Olympique de Marsella que puede desempeñarse tanto como central como lateral izquierdo. También sobresale la presencia de Valentín Barco, de gran temporada en el Racing de Estrasburgo, y la consolidación de Nico Paz, una de las grandes apariciones jóvenes del seleccionado. Además, algunos nombres fuertes quedaron fuera del recorte definitivo. Franco Mastantuono y Emiliano Buendía no lograron meterse entre los 26 elegidos pese a sus buenos presentes en Europa.

La lista de convocados de la Selección argentina

En contrapartida, Giovani Lo Celso convenció al cuerpo técnico y se ganó un lugar tras clasificarse a la próxima Champions League con el Betis. En ofensiva, Scaloni apostó por una mezcla explosiva entre experiencia y frescura. Lautaro Martínez y Julián Álvarez volverán a ser referencias ofensivas, mientras que Thiago Almada asoma con más protagonismo respecto a Qatar. A ellos se suma José Manuel "Flaco" López, goleador de Palmeiras que se quedó con el último boleto como tercer centrodelantero del plantel.

La lista de convocados de la Selección argentina

La reacción de Claudio "Chiqui" Tapia no tardó en llegar. El presidente de la AFA celebró la convocatoria en redes sociales y escribió: "Con toda la fuerza de los argentinos. Sí, allá vamos una vez más. Con fe, con ilusión y con la enorme responsabilidad de defender el título. Estos son los 26 guerreros que van a representar a un país entero con el objetivo de dejar nuestra bandera en lo más alto". La Selección comenzará los trabajos el 1° de junio en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City, que funcionará como base operativa durante la Copa del Mundo.

La lista de convocados de la Selección argentina

Antes del debut, el equipo disputará dos amistosos preparatorios en Estados Unidos: el 6 de junio frente a Honduras y el 9 contra Islandia. El estreno oficial en el Mundial será el martes 16 de junio ante Argelia en Kansas City. Luego, la "Scaloneta" enfrentará a Austria el 22 de junio y cerrará el Grupo J el 27 frente a Jordania, ambos encuentros en Texas. La ilusión vuelve a ponerse en marcha. Con Messi al mando, un grupo consolidado y el recuerdo imborrable de Qatar todavía fresco, Argentina ya tiene a sus 26 nombres para ir en busca de otra página histórica.

La lista completa de convocados:

Arqueros

Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Defensores

Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico y Facundo Medina.

Mediocampistas

Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Valentín Barco.

Delanteros

Lionel Messi, Nicolás González, Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez, Thiago Almada y Nico Paz.