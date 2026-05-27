La verdad detrás de la serie vertical de Wanda Nara: las métricas de Telefe revelan si es un éxito o un fracaso

El pasado 11 de mayo, Wanda Nara y Maxi López se volvieron tendencia en las redes sociales con el estreno de Triángulo Amoroso, la serie vertical que llegó a la pantalla de Telefe y a las plataformas digitales del canal. Semana a semana, la señal de las tres pelotas lanza nuevos episodios, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿realmente funciona o nadie la está viendo?

Wanda Nara y Maxi López se volvieron tendencia en las redes sociales con el estreno de Triángulo Amoroso

Triángulo Amoroso debutó con números que superaron ampliamente a la programación habitual. El estreno marcó 11,7 puntos de rating y alcanzó un pico de 13,1 durante la transmisión. El interés inicial se reflejó en una curva ascendente de audiencia a lo largo de los primeros minutos al aire. Con esas cifras, la ficción se posicionó como uno de los contenidos más vistos de la noche y consolidó la apuesta de Telefe por el formato vertical.

El fenómeno no quedó solo en la televisión. En Instagram, el primer capítulo acumuló 4 millones de reproducciones en menos de 12 horas desde su estreno. Los otros cuatro episodios disponibles en la plataforma oscilaron entre 1 y 2 millones de reproducciones cada uno, dejando en evidencia el alto nivel de curiosidad y consumo inmediato por parte del público. Según datos oficiales, el lanzamiento de los primeros cinco capítulos alcanzó un total de 14,9 millones de visualizaciones en apenas 12 horas.

Si bien la primera tanda de episodios revolucionó por tratarse de una innovación dentro del canal y generó expectativas por ver a Wanda actuando, Triángulo Amoroso sigue dando de qué hablar.

En este contexto, BigBang habló con productores de Telefe para conocer cómo viven los resultados de la primera serie vertical del canal. "Súper bien, felices", aseguraron, desmintiendo las versiones que comenzaron a circular sobre un supuesto fracaso de audiencia o un rendimiento por debajo de lo esperado.

Además, desde la producción aseguraron que los resultados terminaron superando las expectativas iniciales. Según contaron a este medio, tanto los directivos de Telefe como los protagonistas de la ficción quedaron "súper contentos" con el impacto que generó Triángulo Amoroso desde su estreno. En el entorno de la producción destacan que la serie logró algo difícil de conseguir: instalar conversación constante en redes, sostener números altos semana tras semana y captar públicos de distintas edades, convirtiéndose en una de las apuestas digitales más exitosas de Telefe en lo que va del año.

Según las métricas internas a las que tuvo acceso este portal y que utiliza Telefe para medir el rendimiento de sus contenidos, la ficción lideró ampliamente la pantalla chica durante la semana del 11 al 17 de mayo de 2026. En Telefe FTA alcanzó un rating promedio de 10,8 puntos y un share del 52,5%, posicionándose como el contenido número uno en todos los targets etarios.

El fenómeno Wanda Nara arrasa en las métricas de Telefe

Además, el alcance televisivo fue masivo: más de 5,8 millones de personas vieron el contenido y se registraron 6,8 millones de TVMs, confirmando que el formato también logró funcionar fuera del consumo tradicional en redes sociales.

Sin embargo, el verdadero fenómeno apareció en el universo digital. Solo entre redes sociales y los primeros cinco capítulos, la campaña acumuló:

29,6 millones de visualizaciones

985,5 mil interacciones

6,3 millones de usuarios únicos

En YouTube, la serie también sorprendió: sumó 963,2 mil reproducciones y alcanzó a 238,6 mil usuarios únicos, mientras que en MiTelefe Live + Site se registraron otras 680 mil visualizaciones.

La campaña completa en redes terminó consolidando el fenómeno con cifras todavía más impactantes:

66,9 millones de reproducciones de video

72,2 millones de impresiones

2,5 millones de interacciones

100 publicaciones realizadas

Más de 21,6 mil menciones utilizando el hashtag #TrianguloAmoroso

El informe también detalla cuáles fueron las plataformas que más impulsaron el contenido. Instagram lideró en volumen de impresiones, superando los 46,5 millones, mientras que TikTok aportó más de 15 millones de visualizaciones y un alcance promedio de 13,4 millones.

Instagram lideró en volumen de impresiones, superando los 46,5 millones

Facebook, por su parte, sumó casi 9,7 millones de impresiones y más de 180 mil interacciones, mientras que X y YouTube ayudaron a sostener la conversación digital alrededor del proyecto. La métrica más contundente aparece al cierre del reporte: la cobertura cross-platform alcanzó a 9,4 millones de personas, el equivalente al 21,1% de la población argentina mayor de 4 años. Un número que deja en evidencia la magnitud del fenómeno digital que consiguió Wanda Nara con un formato vertical pensado para el consumo rápido, multiplataforma y altamente viralizable.