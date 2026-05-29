El caso de Agostina Vega entra en "horas decisivas": "El epicentro de la búsqueda es Córdoba capital"

La ciudad de Córdoba vive momentos de profunda conmoción y alarma ante la desaparición de Agostina Vega, una adolescente de 14 años, de quien no se tienen noticias desde hace seis días. La investigación liderada por el fiscal Raúl Garzón no logra hasta ahora dar con su paradero, mientras su familia pide respuestas y acciones contundentes.

Ahora, la pesquisa se encuentra en un punto crítico: según Garzón, el epicentro de la búsqueda se mantiene en Córdoba capital, donde todos los recursos disponibles de la Justicia y la Policía están siendo utilizados para encontrar a Agostina.

Agostina Vega

Sin embargo, hasta el momento no se han hallado rastros concretos que puedan indicar su ubicación: "Estuve comunicado con el ministro y el fiscal hasta las primeras horas de esta mañana (por este viernes) y siguen los procedimientos", explicó Nayi en una entrevista con La Voz En Vivo.

Melisa, la madre de Agostina, que también participó en ese programa, compartió detalles estremecedores sobre los días previos a la desaparición de su hija: "Estábamos juntas en la cama y ella se va de repente. Le pregunto dónde se va y me dijo que al negocio del abuelo y desde ahí no la vemos más".

Agostina Vega - Claudio Gabriel Barrelier

Melisa también señaló a un hombre llamado Barrelier como una figura clave en este caso. "Barrelier manipuló a mi hija para que se tomara un remise, mi hija no se va sola nunca a ningún lado, no se maneja de esa manera, no tiene billetera virtual, nada", confirmo y contó que Barrelier, único detenido en la causa era un conocido cercano de la familia que incluso había tenido vínculos con la política y la barra del club Instituto: "No tengo idea de por qué Barrelier manipuló a mi hija. Nosotros tuvimos una relación corta, breve, pero luego se terminó y quedamos como amigos. Él era amigo de mi familia, cercano a mi hija", agregó Melisa.

Alerta Sofía para Agostina Vega

El abogado Carlos Nayi reforzó las declaraciones de Melisa al señalar: "Barrelier tiene una imputación muy grave". Además, mencionó que este ya contaba con antecedentes por privación ilegítima de la libertad en otra causa: "Él nos dijo que había sido una cama política", recordó Melisa.

En medio del dolor y la incertidumbre, Melisa reveló algunos detalles inquietantes sobre el comportamiento de su hija antes de desaparecer: "Hubo un estado de Whatsapp en el cual ella había puesto algo como 'alto plan de escape' pero yo no lo había visto, no le di importancia porque ponía cosas cada 10 minutos", señaló y también mencionó que Agostina había dejado de asistir a clases tres semanas antes: "Había tenido un problema con un grupo de chicas y sobre todo se había metido una mayor, por eso yo decidí sacarla porque era peligroso", explicó.

La madre también habló sobre la relación entre Agostina y su padre biológico: "Desde hacía más de un año la única relación que había es que él pasaba la cuota alimentaria como corresponde pero solo eso, no estaba en la vida de mi hija. Todo por decisión de él".

Las autoridades ya realizaron allanamientos en distintas localidades cercanas a Córdoba capital, como La Calera, pero hasta ahora no han encontrado pistas concluyentes. A pesar de los rumores iniciales, Nayi aseguró que "está casi descartada la posibilidad de un caso de trata". Sin embargo, el abogado insistió en que cada minuto es crucial: " El epicentro de la búsqueda es en Córdoba capital, son horas decisivas ", confirmó.

Familiares de Agostina Vega piden por su aparición en la provincia de Córdoba

En medio del dolor y la incertidumbre, Melisa hizo un llamado desgarrador: "Pido que me devuelvan a mi hija, le pido a Barrelier que hable, le pido a su familia, a sus conocidos que si saben algo lo digan. Quiero que mi hija vuelva. Nosotros no le hacemos mal a nadie, somos buena gente". A pesar de todo, Melisa mantiene viva la esperanza: "Yo presiento que mi hija está bien, que sea fuerte. Yo sé que está sufriendo un montón. Le pido que sea fuerte, como siempre hemos sido las dos, siempre las dos. La vamos a encontrar, sana y salva".