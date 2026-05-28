Nai Awada explotó en vivo, lloró en pleno streaming y apuntó contra una productora: "Se llama abuso de poder"

Nai Awada volvió al centro de la escena mediática de la manera menos pensada: entre lágrimas, reproches y un explosivo cruce en vivo que rápidamente se viralizó en redes sociales. La actriz fue invitada a Storytime, el programa de streaming conducido por Nazarena Vélez en Bondi Live, pero la charla terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos del streaming argentino reciente.

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Todo comenzó cuando Nai contó al aire que, tras decidir volver a exponerse públicamente después de un tiempo alejada de los medios, había ido personalmente a las oficinas del canal para pedir trabajo. "Marisol me abrió súper amable, charlamos un ratito y después le mandé un millón de mensajes y no me respondió ni uno", relató la actriz, visiblemente molesta por la situación. Y remató sin filtro: "Odio a la gente que no responde los WhatsApp".

La frase no pasó desapercibida y la propia productora mencionada, Marisol, tomó el micrófono para responderle en vivo. "¡No puedo dormir hoy!", lanzó con ironía, desatando un clima de tensión instantáneo en el estudio. "Te recibí amablemente y estuvimos charlando. Tomé tu número de teléfono, pero te cuento que hay una vorágine de laburo donde yo tengo 25 personas a cargo. Si no te respondí es por eso, no por maleducada", se defendió la productora.

Pero lejos de desactivar el conflicto, el ida y vuelta se volvió todavía más picante. Nai aseguró que le molestó que la llamaran "sobrina de", en referencia a su vínculo familiar con Juliana Awada. "No me gusta que me digan 'sobrina de...'. Yo hablo con respeto y esa es una chicana que no hace falta", disparó la actriz. Marisol, por su parte, respondió con dureza: "Yo no te falté el respeto por decirte así, para mí no es una chicana".

Las redes cuestionaron la actitud del streaming

Y fue todavía más directa cuando Nai le preguntó si nunca había insistido con mensajes para conseguir trabajo. "La verdad que no. Siempre golpeé puertas y me la banqué", retrucó la productora. Luego agregó: "Por eso a vos te recibí, recibo a pseudofamosos, a famosos y a gente que me viene a dejar el CV. A todos les respondo. Nadie te censuró, entonces boludeces no".

Ahí Nai se quebró por completo. Entre lágrimas y con la voz temblando, confesó el impacto emocional que le genera la exposición pública y cómo las críticas la afectaron durante años. "Siento que es más fácil pegarme a mí", expresó antes de romper en llanto frente a cámara, mientras Nazarena y su hija Barbie Vélez intentaban contenerla. "Yo sé perfectamente cómo es el medio y por eso me alejé un tiempo. Hay que tener mucha espalda para bancarlo y yo soy muy sensible", reconoció Nai.

Nai Awada

El clip explotó rápidamente en redes sociales y convirtió a la actriz en tendencia. Sin embargo, lejos de dejar el tema ahí, Nai volvió a apuntar contra la productora después de que se viralizara el recorte del streaming. "Me quedo tranquila que quedó todo a la vista. Igual recortaron el maltrato cuando me dijo 'Nai andá' y también cuando me dijo 'yo no porto apellido'", escribió indignada. Luego cerró con una acusación todavía más fuerte: "La verdad con una productora así jamás laburaría. Se llama abuso de poder y me sentí muy mal. Me trató horrible, le escribí para hablar a la salida y nada. Pero bueno, todo vuelve".