Ni un kilo de pan, ni un kilo de milanesas: para qué alcanza el aumento del 2,58% a jubilados y pensionados

El gobierno de La Libertad Avanza anunció con bombos y platillos la actualización de las asignaciones sociales que, lejos de ser un alivio para los sectores más vulnerables, se convierte en un insulto a la dignidad de cualquier persona que viva en condiciones precarias.

Con incrementos que apenas superan el 2,58% por movilidad, las nuevas cifras son insuficientes y ponen en evidencia que la gestión de Javier Milei parece desconectada de la realidad que viven millones de argentinos.

Javier Milei

Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE): ni un kilo de pan

En mayo, las familias que dependen de la AUH o la AUE recibían $113.029 por hijo, ya descontado el 20% de retención. Con la nueva actualización del 2,58% aplicada por la ANSES, el monto sube a $115.946 en junio.

AUH aumentó en un monto irrisorio

Esto significa un "incremento" de apenas $2.917 por mes . Ni comprar un kilo de pan que, en cualquier panadería ronda los 3.800 pesos; mientras las tarifas de servicios básicos, el transporte público y los alimentos no dejan de aumentar, el gobierno responde con una suba que no alcanza ni para cubrir lo más elemental.

Pensiones No Contributivas: una burla

Las Pensiones No Contributivas (PNC), destinadas a personas con discapacidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad, también recibieron un aumento irrisorio. En mayo, quienes percibían este beneficio cobraban $345.222, incluyendo el bono estatal. A partir de junio, el monto sube a $352.323, lo que representa una mejora de apenas $7.101 .

Colapso en discapacidad

Cabe recordar que la gestión libertaria, paralelamente a este aumento, quitó los medicamentos gratuitos para sectores como los de los jubilados e incluso los pasajes para personas con discapacidad. Para colmo, el bono previsional sigue congelado en $70.000, lo que neutraliza cualquier impacto positivo que pudiera tener esta actualización.

Pensión Universal para el Adulto Mayor: una vida bajo la línea de indigencia

Los adultos mayores que no lograron completar los aportes necesarios para acceder a una jubilación deben conformarse con la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En mayo, recibían $384.539 mensuales; ahora, con el nuevo ajuste, percibirán $392.654. La diferencia: $8.115.

Jubilados también marchan

Otra cifra que se esfuma frente a los aumentos en alimentos y servicios esenciales; por ejemplo un kilo de milanesas en un barrio porteño promedio es de 12 mil pesos.

Jubilación Mínima: un aumento que no alcanza

Los jubilados que cobran la mínima tampoco tienen razones para celebrar. En mayo, su ingreso neto era de $463.174, incluyendo el bono extraordinario del gobierno. Ahora, con la nueva fórmula previsional, recibirán $473.318 en junio. El incremento real es de $10.144 , lo que equivale a un escaso 2,1% efectivo.

Represión 12 de marzo. Foto: Juan Pablo Barrientos

El problema radica en el congelamiento del bono extraordinario en $70.000, lo que limita cualquier intento de mejora real en el ingreso mensual.