Apretó el botón antipánico, pero no llegó la ayuda: piden la captura internacional del novio de Luciana Ojeda

El femicidio de Luciana Ojeda de 36 años, a quien el 15 de julio hallaron sin vida en su departamento del barrio Nueva Córdoba de la capital provincial, no pudo ser evitado, más allá de que la víctima presionó su botón antipánico. Cuando la Policía llegó al lugar, ella estaba muerta y, si bien tenía el instrumento por su ex marido que se encuentra detenido en la cárcel de Bouwer, la investigación llegó a la conclusión de que el autor fue su última pareja, el ciudadano polaco Jan Lu Korzeniecki, prófugo desde que ocurrió el crimen.

En ese sentido, y a una semana del sexto femicidio que se produce en Córdoba en lo que va del año, la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar del 5° Turno provincial que tiene a cargo al fiscal Gonzalo Berrotarán Romano, reclamó el pedido de captura internacional contra el hombre de 45 años, a quien imputaron por homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género.

Luciana Ojeda tenía 36 años cuando fue asesinada por Jan Lu Korzeniecki, su última pareja, en la ciudad de Córdoba.

Korzeniecki desapareció tras la muerte de Ojeda, a quien los paramédicos intentaron reanimar cuando se acercaron cerca de las 6 de la mañana del 16 de julio a su domicilio ubicado en la calle Ituzaingó al 600. Ya estaba desvanecida cuando llegaron y luego de eso se caratuló a la causa como "muerte de etiología dudosa", sin importar que se había dado luego de que ella apretara el botón antipánico con el que contaba.

Fue la autopsia y el avance de la investigación lo que pudo revertir la situación y apuntar contra la ex pareja de Ojeda, quien había llegado al país 10 días antes con el fin de comenzar una relación y, en un mes, mudarse a la zona de Arguello de la capital provincial. De acuerdo al relato de Luciano, un hermano de la víctima, a diarios locales, era la tercera vez que venía a visitarla. Además describió que era una persona violenta y que tenía problemas de alcoholismo.

El ciudadano polaco Jan Lu Korzeniecki está prófugo desde que asesinó a su pareja Luciana Ojeda en Córdoba.

El hermano de Ojeda resaltó que días atrás había ingresado a la casa con un martillo con el que rompió muchas de sus pertenencias, como su dispositivo móvil. Además detalló que la víctima le había confesado a una compañera de trabajo que el sospechoso la había golpeado y le mostró las lesiones que presentaba en los brazos.

De acuerdo a lo que informó el diario local La Voz, Korzeniecki había averiguado en el Consulado de Polonia de Córdoba para poder avanzar en trabajar de manera legal en la provincia, a través de mensajes de Whatsapp que envió durante el mes de abril. La gestión no continuó más allá de las consultas y en las mismas no aclaró a qué se dedicaba o si tenía alguna oferta en particular.