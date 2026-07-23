Muestran la hilacha: el presidente de la Sociedad Rural se pronunció a favor de la extranjerización de las tierras

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, respaldó el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que impulsa el Gobierno nacional de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso nacional, en uno de sus sentidos más polémicos: el quite de los límites vigentes al 15% de la extranjerización la tierra. El dirigente confirmó que nadie puede impedir a un dueño que venda a alguien de otra nacionalidad sus hectáreas. Soberanía a marzo.

"¿Vos como tipo de campo no tendrías problema en venderle algunas hectáreas a una persona que venga de cualquier país?", le consultó el periodista Esteban Trebucq al aire de El Pelado de la Casa por La Casa Streaming, que en la actualidad se emite desde un estudio especial desde la mismísima Expo Rural 2026. " No, ninguno ", soltó sin muchas vueltas Pino.

El presidente de la SRA intentó comparar la Argentina de hace más de un siglo con la actual cuando le quiso quitar el sentido soberano de la concepción actual de la Ley de Tierras, que limita la extranjerización por parte de grandes monopolios y en zonas de frontera, cuando aseguró que "la gran mayoría" de los "pobladores vienen de inmigrantes". "No es que van a venir, comprar y se van a llevar un pedazo de tierra para algún lado. No va a pasar", relativizó.

Por otro lado, aceptó que "también hay situaciones" contradictorias y puso como ejemplo la Patagonia. "De repente hay fondos que vienen a invertir y compran un montón de hectáreas, de tierra que después la donan a hacer un parque nacional o un lugar de avistaje o de lo que sea. Pero siempre hay que pensar en el vecino ", señaló.

De izquierda a derecha: José Luis Espert, Karina Milei, Javier Milei y el presidente de la SRA, Nicolás Pino.

El sentido de Pino no fue por una cuestión de defensa territorial soberana, o para cuidar la biodiversidad de esos lugares naturales, sino para proteger la productividad de los sectores que no tienen problemas en arrasar con bosques milenarios para ganar algo más de dinero. "Porque los campos que se usan para una reserva no son productivos, en una Patagonia donde abundan especies que viven de comer ovejas. Al vaciar los campos, ojo con los vecinos", rechazó.

Si bien Nicolás Pino reconoció que "hay que tener cuidado con la zona de frontera", en el sentido preocupante que tiene la extranjerización de territorios por los que después pueda pasar contrabando o otras actividades ilegales, al mismo tiempo puso el derecho a la propiedad por encima de todos los demás. "No le podés prohibir a nadie que pueda vender su tierra", confirmó, a contramano de la ley vigente.