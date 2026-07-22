Un papelón tras otro: Milei usó una frase falsa de Churchill para criticar la campaña antiargentina

El presidente de la Nación, Javier Mileil, se "colgó" de la bronca popular por la campaña antiargentina y utilizó una frase que se atribuye de manera falsa al ex premier británico Winston Churchill. Mientras que en el Congreso Nacional La Libertad Avanza (LLA) busca aprobar un proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada" que libera la extranjerización de tierras, el mandatario intentó empalmar con el enojo que produjo en los sectores populares que comparen a la Argentina con las colonias y que desaten su ira contra la Selección nacional de fútbol.

"¿Tienes enemigos? Bien. Eso significa que has defendido algo en algún momento de tu vida", escribió Milei en X (ex Twitter), aunque en su idioma original. La falsedad de que la frase haya salido de la boca del dirigente que se enfrentó a los nazis en la Segunda Guerra Mundial fue reconocida hasta por el propio Milei, quien agregó una posdata a su publicación: "Algunos sostienen que la frase es de Victor Hugo y que Churchill sólo le hizo una puesta al día".

La frase que Milei atribuyó a Winston Churchill.

Más allá de si la autoría original es del autor de Los Miserables, es seguro que no existió la famosa "puesta al día" que citó el economista libertario. Se acuerdo a la entidad sin fines de lucro Winston Churchill Society, que se encarga de preservar la memoria e historia del dirigente, tal afirmación nunca fue dicha por él en ningún momento.

Luego de criticar la mayor exposición patriótica que tuvo un argentino en el exterior, luego de que los futbolistas de "La Scaloneta" sacaran la bandera de "Las Malvinas son argentinas" tras la victoria contra Inglaterra, Milei intentó ponerse a tono con el despertar popular que nació desde las entrañas de las y los argentinos, ante tantos mensajes de odio pronunciados por figuras del jet set mundial como el actor Samuel L. Jackson, la actriz porno Mia Khalifa y la cantante Rosalía, quien debió pedir disculpas de cara a lo que parecía un boicot que se iba a presentar ante sus shows en el Movistar Arena.

Winston Churchill fue primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial.

"Le di a compartir porque sonaba 'La perla' y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", se excusó la diva del pop español en su cuenta de Instagram. Lo propio hizo Patti Smith quien también se había sumado a la ola de xenofobia impulsada contra las y los argentinos, quien había señalado a los españoles como "los buenos" y a sus rivales en la Final del Mundial 2026 como "los malos".

Mientras Milei sube publicaciones para salir en la foto impulsa un proyecto para modificar la Ley de Tierras y abortar los límites a la extranjerización del territorio nacional, en una demostración de que los verdaderos antiargentinos son quienes impulsan desde su fuerza política un camino que respeta más a la propiedad privada de los más poderosos del mundo en desmedro de la soberanía nacional.