Ángel de Brito se metió en el barro y la liquidó a Wanda Nara: "Se fue al pasto, enloqueció"

Ángel de Brito se sumó a la ola de rechazos hacia Wanda Nara luego de que la conductora pasara a atacar a distintos periodistas que la habían juzgado por asuntos relacionados a sus hijos y su separación de Mauro Icardi. En los últimos días la modelo difundió una falsa denuncia de pedofilia contra el periodista Gustavo Méndez y reveló temas familiares íntimos que sufrió la hija de Marcia "Pochi" Frisciotti.

"Enloqueció", sintetizó el conductor de LAM al aire de un móvil del programa Puro Show de El Trece. "No me gustó nada lo que hizo con 'Pochi'. Lo de Angie (Balbiani) me pareció más una discusión que podemos tener con cualquier famoso. Pero no me gustó lo de Méndez, no me gustó lo de Pochi", aclaró De Brito, quien confesó que lo de la mujer le pareció más extraño, mientras que lo del varón no tanto "porque siempre la mata".

El periodista había sugerido que Nara era mufa por haber ido a la Final del Mundial 2026 que terminó con Argentina derrotada y la conductora de MasterChef arremetió con una falsa acusación durísima contra él. Por el lado de "Pochi", Nara la invitó a que cuente una durísima historia familiar, con su hija adolescente y un intento de suicidio que pudo ser revertido, al igual que la salud mental de la ahora joven de 18 años.

"Se fue al pasto. Espantoso. No puede inventar. Está inventando directamente porque eso no pasó, lo que ella dice. Ni lo quiero repetir", sostuvo De Brito en relación a Méndez. "Y en el caso de Pochi meterse con lo que se metió me parece de cuarta", siguió el conductor. "Me parece que enloqueció, que mucha gente le estaba diciendo 'mufa' en las redes, entonces se enajenó con cualquiera que insinuara o dijera alguna cosa", explicó más adelante.

Wanda Nara expuso la dolorosa situación que Pochi vivió con su hija

A su vez, el chimentero diferenció los temas con Pochi, quien según él "se cansó de defenderla y de hecho todos la criticaban por defenderla tanto a Wanda", algo que "hacía genuinamente". "No reconozco a esta Wanda", confirmó De Brito, quien la comparó con su ex Icardi, quien "está matándose con Yanina (Latorre) todo el tiempo". "Ahora Wanda va por el mismo camino. Están en el mismo cajón de la locura los dos", describió.

El líder de LAM también cuestionó que sea "la mejor conductora" más que "para los votos de APTRA" que definen el Martín Fierro. "Para mí todavía no se recibió de conductora. Para recibirte tenés que hacer vivos diarios, tener situaciones más complicadas que las que tiene en un programa editado con 200 famosos: muy fácil de hacer", consideró. Aunque también la respaldó en el sentido de que "mucha gente detesta el lugar que ocupa" porque "no tiene una formación clásica y un montón de gente se mata estudiando y dice 'esta por hacer quilombo llegó al lugar que llegó' y no es así".

Durísimo posteo de la Bad Bitch contra Gustavo Méndez.

"Por algo también tiene el lugar. Un canal no te va a dar el lugar porque sí o por las razones que todo el mundo piensa", deslizó De Brito. "Tiene algo de estrella, de figura, es diva. Es astuta desde que arrancó. Esta misma astucia que le ves ahora la tenía cuando recién arrancó, que era otra", recordó.