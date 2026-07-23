Destrozaron a la China Suárez por el estado de Mauro Icardi: "No está bien psicológicamente"

Durante varias semanas, el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez pareció entrar en una tregua silenciosa. Cada uno siguió adelante con su vida entre compromisos laborales, viajes y alguna que otra indirecta en redes sociales. Sin embargo, esa calma se rompió por completo tras el robo que sufrió la mediática en su casa del Lago Di Como, en Italia, un episodio que volvió a encender la feroz disputa familiar.

La Bad Bitch denunció que los delincuentes se llevaron, entre otras pertenencias, los pasaportes de sus hijos. Mientras Maxi López se ocupó rápidamente de regularizar la documentación de los tres hijos que tuvo con la conductora, la situación con su ex tomó un rumbo muy distinto.

Nora Colosimo viajó para cuidar a sus nietos

Lejos de facilitar el regreso de Francesca e Isabella a la Argentina, el ex delantero del Galatasaray decidió aprovechar el escenario a su favor. Según trascendió, viajará a Italia para buscar personalmente a sus hijas. Cabe recordar que tanto en Italia, donde nacieron las menores, como en Turquía, el futbolista mantiene un pedido de restitución internacional, ya que se opone a que las nenas vivan de manera permanente en Buenos Aires.

En medio de la nueva escalada del conflicto, quien decidió romper el silencio fue Nora Colosimo, madre de la empresaria. A través de una llamada al programa de Moria Casán, explicó por qué eligió hablar públicamente después de tantos años: "Siempre me negué porque me parecía que era un espacio y el trabajo de mis hijas, siempre las acompañé y estuve al lado o atrás, nunca adelante", comenzó explicando sobre su histórico bajo perfil.

Nora Colosimo fulminó a Mauro Icardi y la China Suárez

Consultada por Moria sobre qué la llevó a cambiar de postura, Nora fue contundente: "Hoy elijo estar delante y hablar con vos, y con todos lo que me preguntan, porque no tengo nada que esconder. Vivimos algo aterrador ", expresó al recordar el robo ocurrido en la casa familiar del Lago Di Como.

Si bien reconoció que entiende la dinámica de los medios y la necesidad de llenar espacios con información, aseguró que no logra comprender la actitud que tomó el ex de su hija tras el episodio, especialmente porque pone en duda lo que vivieron sus propias hijas: "Cuando fue el entretiempo del partido, Isabella me dice que quería el cargador de ella y lo tenía en la habitación del hermano, '¿me acompañás abuela?'", recordó sobre los minutos previos al dramático momento.

Según relató, fue entonces cuando los otros tres nietos comenzaron a subir las escaleras gritando porque desconocidos habían ingresado a la vivienda.

Más allá del violento robo, Nora también apuntó directamente contra la relación entre Mauro y la China. Ante la pregunta de Moria: "¿No podés entender que Mauro se haya enamorado de esta chica?", la madre de Wanda fue categórica: "No, porque cuando Wanda le dice a Mauro de terminar la relación, y el insistía e insistía (...) él está mal psicológicamente".

Por último, la mediática recordó que durante mucho tiempo mantuvo una buena relación con su ex yerno e incluso compartieron conversaciones cuando él buscaba recomponer el vínculo con su familia.

Sin embargo, Nora Colosimo aseguró que hoy no puede perdonarle que se niegue a firmar la documentación necesaria para que Francesca e Isabella puedan regresar a Buenos Aires: "Un papá que está bien de la cabeza, que está contenido y enamorado como vos le querés poner... el amor es otra cosa, si tu pareja se está equivocando decirle 'andá, y firmá'", sentenció sobre la actitud de la China Suárez.