Apareció un nene parecido a Loan en una transmisión en Paraguay: la Policía activó una investigación

El caso Loan Danilo Peña volvió a sacudir a la opinión pública por una inesperada escena registrada en Paraguay. Un niño que apareció durante una transmisión televisiva en vivo desde la Expo 2026, en el predio de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), en Mariano Roque Alonso, generó una enorme repercusión en redes sociales por su notable parecido con el pequeño desaparecido en Corrientes el 13 de junio de 2024.

El menor fue entrevistado por un periodista y dijo llamarse Ramiro. Bastaron pocos segundos de la transmisión para que usuarios de Facebook, X, TikTok e Instagram comenzaran a compartir el video y a comparar sus rasgos físicos con los de Loan. La viralización fue inmediata y, ante la preocupación generada, la Policía paraguaya decidió intervenir para despejar cualquier duda. La agencia Noticias Argentinas consultó a la querella respecto a esta novedad y detallaron que están "a la espera de cualquier novedad oficial" que se otorgue desde Paraguay.

La situación llevó al Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía de Paraguay a presentarse este domingo en el predio ferial para iniciar las averiguaciones correspondientes. La investigación, según anticiparon fuentes oficiales a Infobae, busca determinar si se trata simplemente de una falsa alarma o si existe algún elemento que justifique profundizar la pesquisa. "Todavía no estamos 100% seguros de que sea o no una falsa alarma. Queremos hacer bien los análisis de todo tipo y llegar a identificar también a la familia de este niño, quien de momento solo sabemos su nombre", detalló Ramón Vera, oficial del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía de Paraguay.

La escena que volvió a encender las alarmas ocurrió en una de las ferias más importantes del país vecino. La Expoferia se desarrolla del 11 al 26 de julio y reúne a más de 1.450 expositores, además de shows de artistas nacionales e internacionales, ferias de empleo y competencias ganaderas. En medio de esa multitud, la aparición del chico durante una entrevista televisiva volvió a poner el nombre de Loan en el centro de la conversación. El parecido físico fue el principal motivo de la conmoción, aunque las autoridades fueron cautelosas y remarcaron que una semejanza visual no constituye una prueba.

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Durante las primeras verificaciones, no encontraron indicios de que el menor estuviera retenido contra su voluntad o atravesara una situación de riesgo. Según la información recabada hasta el momento, el niño habría llegado al evento acompañado por familiares o personas cercanas. Ese dato, en principio, reduce la posibilidad de que se trate de un caso de secuestro o privación ilegítima de la libertad. Incluso, las autoridades aclararon que su comportamiento reservado frente a las cámaras tampoco alcanza para inferir una situación irregular.

Sin embargo, todavía quedan elementos por verificar. "En el alerta amarillo que pesa sobre Loan, dice que tiene una cicatriz en el remolino de la cabeza. Todas esas cosas aún nos quedan por verificar", precisó Vera. El niño llevaba puesta la camiseta suplente azul de la Selección Argentina y el periodista le preguntó si había visto los partidos del equipo nacional. Tras la entrevista, los investigadores comenzaron a recopilar imágenes de las cámaras de circuito cerrado ubicadas en distintos sectores de la Expo 2026.

El objetivo es reconstruir el recorrido del menor dentro y fuera del predio, establecer con quiénes estuvo y corroborar la información obtenida durante las primeras entrevistas. También buscan determinar sus horarios de ingreso y salida y los movimientos que realizó durante su permanencia en el lugar. No es la primera vez que Paraguay aparece mencionado en relación con la desaparición de Loan. Durante los primeros meses de la investigación se sospechó que detrás del caso podía existir una organización dedicada a la trata de personas y que el niño podría haber sido trasladado hasta ese país.

Dónde está Loan Peña

Con el avance de la pesquisa, esa hipótesis se desvaneció y el expediente se concentró en los siete acusados: Laudelina Peña, Walter Maciel, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez, señalados por la presunta sustracción y ocultamiento del menor. Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, durante una reunión familiar en la casa de su abuela. Desde entonces, el caso atravesó múltiples hipótesis y una investigación que todavía no logró establecer con certeza qué ocurrió con el niño.