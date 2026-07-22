Destapan el periplo del Dibu Martínez en el Mundial 2026: "Entrenabas solo y nunca te quejaste"

El Mundial 2026 terminó con un sabor agridulce, pero el recibimiento de la gente en Argentina demostró que el amor por el equipo es incondicional. Sin embargo, lo que nadie sabía era que el guardián del arco, Emiliano "Dibu" Martínez, estuvo a un paso de quedarse afuera de la lista. Fue su esposa, Mandinha Martínez, quien a través de un posteo desgarrador reveló la pesadilla que vivieron antes y durante la Copa del Mundo.

Semanas antes del debut, el Dibu sufrió una fractura en un dedo. La recomendación médica era unánime: cirugía. Pero pasar por el quirófano significaba, de forma irreversible, decirle adiós al sueño mundialista.

Emiliano "Dibu" Martínez y Mandinha

"Solo las personas más cercanas a nosotros saben realmente por lo que pasaste durante este Mundial. Empezamos este camino sin siquiera saber si ibas a poder jugar un solo partido por tu dedo roto", confesó Mandinha. La incertidumbre fue total, pero el arquero decidió apostar el todo por el todo: "Hubo incontables llamadas, médicos y especialistas recomendando cirugía, sabiendo que si te operabas, casi seguro significaba perderte el Mundial. Tuviste que tomar una de las decisiones más difíciles de tu carrera: confiar en que tu cuerpo sanaría, dejarlo en manos de Dios y creer que lo que tenía que ser, iba a ser".

El proceso fue un calvario de dolor. Mientras sus compañeros ajustaban los detalles tácticos en grupo, el Dibu luchaba en soledad contra su propio físico. "Esas semanas estuvieron llenas de radiografías, yesos, noches sin dormir por el dolor constante, incertidumbre y frustración. Después llegó el viaje para unirte a tus compañeros, solo para descubrir que todavía no podías entrenar con ellos. Mientras todos se preparaban juntos, vos entrenabas solo. Después de trabajar todo el año para este momento, sé lo difícil que fue para vos. Pero nunca te quejaste", relató su esposa con una ternura infinita.

Las publicaciones de Mandinha Martínez

Pese a todo, el Dibu no solo llegó, sino que tuvo una actuación extraordinaria en la final, demostrando que su fortaleza mental es tan grande como su envergadura bajo los tres palos: "Diste absolutamente todo. Dejaste hasta la última parte de vos en esa cancha", cerró ella, orgullosa del hombre detrás del ídolo.

Mandinha también se tomó un momento para agradecerle a la hinchada, esa que no paró de cantar a pesar de la derrota. Aunque nació en Londres, la esposa del arquero se siente una argentina más: "Puede que no haya nacido en Argentina. No tengo sangre argentina corriendo por mis venas. Pero mi marido y mis hijos sí. Durante este Mundial canté con ustedes, lloré con ustedes, celebré con ustedes y sufrí con ustedes. Sentí cada emoción a su lado".

Las publicaciones de Mandinha Martínez

Lo que más la impactó fue la reacción del público en el MetLife Stadium cuando la final se desvaneció: "Lo que más me conmovió fue que, incluso cuando no conseguimos el resultado que todos soñábamos, los argentinos nunca dejaron de cantar. Se quedaron hasta el último momento, levantando a los jugadores en lugar de dejarlos irse solos. Eso es lo que hace a Argentina tan única".

Hoy, el Dibu Martínez descansa en familia. Sabiendo que, aunque el dedo dolía y las noches eran largas, cumplió con su promesa de defender el arco más importante de su vida: el de la Selección Argentina.