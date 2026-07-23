El fin del ritual: el asado es un recuerdo y hasta el pan falta en la mesa de la Argentina de Milei

La postal de los domingos cambió para siempre. Ese humito que perfumaba los barrios, ese murmullo de familias reunidas alrededor de una parrilla y esa tablita de madera que pasaba de mano en mano, hoy son piezas de un museo de la nostalgia. Lo que antes era un derecho cultural, un cotidiano que definía la argentinidad, hoy es un lujo prohibido. La carne se está retirando de los platos argentinos dejando un vacío que duele en el alma y en el estómago.

Las cifras frías de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) le ponen números a esta angustia: en el primer semestre de 2026, el consumo interno de carne vacuna se desplomó un 11,5% interanual .

El fin del ritual del asado

Los argentinos dejaron de comer 131.830 toneladas de carne comparado con el año pasado. Pero el dato que hiela la sangre es el consumo por habitante: cayó a 47 kilos anuales, una retracción del 8,2% respecto a junio de 2025. Son 4,2 kilos menos por persona en un año , una pérdida que se siente en cada asado que no se hace, en cada milanesa que se estira y en cada guiso que ya no tiene sabor a nada.

Ni carne, ni pan: el derrumbe de lo básico

La tragedia no se detiene en la carnicería. El ajuste implacable llegó a la panadería, el último refugio del hambre. En diálogo exclusivo con BigBang , el Licenciado en Economía (UBA), Hugo Vásquez, trazó un panorama desolador sobre lo que está pasando en los hogares del AMBA.

"Se derrumbó el consumo de panificados, en capital y gran Buenos Aires por falta de ingresos", sentenció Vasques con crudeza. La cifra que aportó el economista es un golpe al mentón de la realidad: "La compra de pan, está abajo en 60% respecto a dos años, el consumo está muy deprimido". Que el consumo de pan haya caído más de la mitad en solo 24 meses explica por qué la angustia ya no es solo por el asado perdido, sino por la supervivencia diaria.

Hugo Vásquez

Frente a este escenario de platos vacíos, surge la duda inevitable: si el argentino ya no puede comprar carne y está recortando incluso en el pan, ¿a dónde va a parar su salario? Vasques respondió para BigBang la pregunta que todos se hacen en la Argentina de Javier Milei.

"El ingreso está siendo utilizado para gastos del hogar, la canasta de servicios públicos y transporte aumentó por sobre los bienes", explicó el economista. Según Vasques, la lógica del consumo cambió de forma perversa: "El ingreso disponible, después del pago de servicios y transporte, se redujo , eso explica la caída de consumo en bienes y alimentos".

Panaderías argentinas

En criollo: la plata que antes se usaba para prender el fuego o para llevar el kilo de miñón a la mesa, hoy se la devoran las facturas de luz, gas, agua y el boleto de colectivo. El asado ya no es una opción porque hay que pagar el transporte para ir a trabajar y el pan falta porque hay que mantener la heladera prendida, aunque adentro solo quede agua.