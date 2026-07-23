La historia completa de Facundo Rico: el argentino que fue asesinado de 13 puñaladas en Madrid

En medio de la creciente campaña anti-Argentina y de los episodios de agresiones contra argentinos denunciados en distintos países, un estremecedor crimen ocurrido en España volvió a poner el foco sobre la situación. Se trata del asesinato de Facundo Rico, un ingeniero argentino que fue hallado sin vida en el departamento donde vivía en Madrid.

Si bien la noticia trascendió en las últimas horas, el caso ya fue cerrado por las autoridades españolas luego de que el presunto homicida se quitara la vida menos de 24 horas después del ataque .

El crimen ocurrió durante la mañana del 14 de julio en la vivienda que Rico alquilaba en el exclusivo barrio de Las Tablas, ubicado en el distrito de Fuencarral, al norte de Madrid. Según determinaron los investigadores, el principal sospechoso, identificado como A. J., un ingeniero español de 65 años, ingresó al domicilio y asesinó al argentino: el hombre sospechaba que la víctima mantenía una relación sentimental con su esposa.

Facundo Rico

Si bien la investigación no logró establecer con precisión cuál era el vínculo entre ambos, los peritos sostienen que Rico conocía a quien terminó siendo su asesino. Esa hipótesis surgió luego de comprobar que la puerta de ingreso al departamento no había sido violentada, lo que indicaría que el atacante pudo entrar sin necesidad de forzar el acceso. Una vez dentro de la vivienda, ambos habrían mantenido un enfrentamiento que terminó con el homicidio .

Durante las pericias realizadas en la escena del crimen, los investigadores encontraron restos de gas pimienta en distintas paredes del departamento. Por ese motivo, creen que el agresor utilizó ese elemento para impedir que la víctima pudiera defenderse.

Junto al cuerpo del ingeniero argentino -con 13 puñaladas distribuidas entre la espalda, el omóplato y el abdomen- también fue encontrada el arma utilizada para cometer el asesinato. El hecho comenzó a descubrirse cuando una vecina del complejo residencial alertó a Carlos, el portero del edificio, por la presencia de un intenso olor químico que provenía del departamento. Además, varios vecinos aseguraron haber escuchado los gritos desesperados de Rico antes de que llegaran las autoridades.

El lugar donde Facundo Rico habría sido asesinado

Las imágenes de seguridad registraron luego al sospechoso subiéndose a un auto, el cual permitió seguir parte de su trayecto hasta La Adrada, un pequeño municipio ubicado al sur de la provincia de Ávila, con menos de 3.000 habitantes.

En esa localidad, A. J. tenía una segunda vivienda que compartía con su esposa, una mujer de unos 50 años que, según trascendió, deseaba separarse , por lo que el presunto asesino estaba convencido de que existía una tercera persona en la vida de su pareja. Aunque nunca pudo comprobarse una infidelidad, sí lograron confirmar que la mujer y Facundo Rico asistían al mismo gimnasio, ubicado cerca del domicilio del argentino.

Al día siguiente del crimen, quien sería homicida se dirigió hasta la garganta del Charco de la Olla, en las inmediaciones de La Adrada, donde se quitó la vida. Una pareja que caminaba por la zona declaró haberlo visto pocos minutos antes y aseguró que tenía "muy mala cara".

Facundo Rico

Según la información que la víctima ¿ había compartido en su perfil de LinkedIn, era ingeniero especializado en Telecomunicaciones y había orientado su carrera profesional al sector de las energías renovables. Llevaba al menos diez años radicado en España, donde había trabajado en distintas compañías vinculadas a la energía solar y eólica.

Antes de instalarse definitivamente en Europa, Facundo Rico también se desempeñó como docente auxiliar en la Universidad Nacional de San Juan. Apenas un mes antes de ser asesinado, había comenzado un nuevo desafío laboral como ingeniero de proyectos, una etapa profesional que quedó truncada por un crimen que conmocionó tanto a España como a la comunidad argentina residente en ese país.