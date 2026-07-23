Nicolás Occhiato rompió el silencio sobre Flor Peña y confirmó la decisión que pone fin al escándalo

Durante varias semanas, el conflicto entre Nicolás Occhiato y Flor Peña ocupó el centro de la escena mediática tras la polémica que salpicó a Luzu TV a raíz del error al anunciar la supuesta muerte de Jorge Messi. Sin embargo, cuando todo parecía encaminado hacia una batalla judicial, el conductor sorprendió al confirmar que ambos lograron limar asperezas y dejar el enfrentamiento atrás.

En diálogo con Desayuno Americano, el mediático reveló que mantuvo una reunión privada con la actriz y aseguró que ese encuentro fue determinante para cerrar definitivamente el conflicto: "Fue una charla buena, re piola, que nos debíamos ambas partes y creo que estuvo muy buena ", expresó el conductor al recordar la conversación que mantuvieron.

Nicolás Occhiato habló del conflicto que lo une a Flor Peña

Consultado sobre si la posibilidad de un juicio quedó descartada, fue categórico: " No hay juicio y eso está bueno . Por lo menos los dos estamos contentos con eso".

Además, contó cuál fue la explicación que recibió por parte de la actriz respecto de toda la situación y aseguró que decidió creer en su palabra: "Ella me dijo que nunca tuvo esa intención desde ningún momento, así que le creí", sostuvo.

Cuando el cronista le recordó que durante las semanas más tensas hubo abogados involucrados e incluso trascendieron versiones sobre un millonario reclamo económico, Occhiato prefirió no profundizar en la polémica y dejó en claro con qué se queda tras el encuentro: "Yo me quedo con lo que me dijo ella en esa charla", respondió.

Por otra parte, también desmintió haberse enojado con Barby Franco, luego de que la modelo hiciera referencia públicamente a las cifras que habrían estado en juego durante el conflicto: "¿Cómo me voy a enojar? No, no", respondió entre risas.

Nicolás Occhiato decidió dejar el conflicto atrás y se enfocó en su trabajo

Cabe recordar que toda esta polémica se desató luego de la salida de Flor de Luzu TV, en medio de la controversia generada por el falso anuncio sobre la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. El episodio derivó en fuertes rumores sobre un posible juicio y un importante resarcimiento económico, versiones que finalmente quedaron descartadas tras la charla que mantuvieron ambos.

En paralelo, Nicolás Occhiato atravesó semanas especialmente difíciles en el plano personal. En medio del escándalo se confirmó el fallecimiento de su abuela Conce, con quien mantenía un vínculo muy cercano. A ese duro golpe se sumaron las especulaciones sobre el presente de Luzu TV, los rumores alrededor de las marcas que pautaban en el canal y las versiones que ponían en duda el futuro del proyecto.