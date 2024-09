Así son los días de Fernando Sabag Montiel, acusado por el atentado a CFK: le rechazaron la excarcelación

El domingo primero de septiembre, se cumplieron dos años del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, y una pegunta sigue sin ser respondida: ¿Quién mando a matar a la ex Presidenta? Las teorías sobre cómo una persona llegó a poner un arma a centímetros del rostro de la representante del peronismo, genera muchas dudas y especulaciones. Sin embargo, las respuestas brillan por su ausencia. En este contexto este lunes se rechazó un pedido de excarcelación del principal acusado, Fernando Sabag Montiel.

Según el tribunal que lleva adelante el juicio por el atentado, la hipótesis que se sostiene es que hay más implicados en aquel intento de tiroteo, aunque por el momento no se determinó quiénes, y el acusado no nombró a terceros. Es por eso que se hizo hincapié en "la necesidad de resguardar la producción de prueba tendiente a esclarecer el hecho objeto de investigación, así como también develar la eventual participación de terceras personas, la que podría verse obstaculizada o frustrada en caso de que el imputado egrese de la unidad de detención".

¿Quién mandó a matar a Cristina?

Por el momento, el tribunal aseguró que existen "algunas medidas de prueba relevantes como ser un peritaje consistente en una operatoria de 'rooteo' y posterior extracción física del contenido del teléfono celular que habría sido secuestrado a Fernando Andrés Sabag Montiel, con el objeto de recuperar la información que pudiera haber quedado en el almacenamiento de dicho dispositivo electrónico; como así también la declaración testimonial de más de 200 testigos y una cantidad similar cuya convocatoria quedó supeditada a lo que surgiera de las resultas del juicio". Además, se sigue profundizando en la investigación para dar con quien estuvo detrás del plan en el que intentarían asesinar, ante el pueblo argentino, a Cristina Fernández de Kirchner.

Sabag Montiel, no solo ocultó información y cambió sus versiones, sino que además al momento de su detención brindó a la policía un domicilio que no era el suyo: " Las diversas circunstancias expuestas nos llevan a concluir que existen riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento del proceso que no pueden ser neutralizados a través de otros medios menos lesivos que la prisión preventiva ", se sostuvo desde el tribunal.

Así está Sabag Montiel a dos años del atentado

María Fernanda López Puleio, abogada del acusado pidió la liberación de su cliente, ya que "ninguno de los elementos sostenidos por la acusación pública y privada podían constituir un fundamento válido para prorrogar la prisión preventiva de Sabag Montiel, dado que su liberación en nada podría perjudicar el normal desarrollo del debate ante la carencia de indicios concretos que permitieran afirmar riesgos procesales de fuga y entorpecimiento del proceso."

Dos años del hecho

El primero de septiembre de 2022, Cristina Fernández fue apuntada con una arma en la entrada de su casa. El barrio de Recoleta, donde sucedió, y un país entero se paralizó ante la imagen de la ex mandataria con una pistola a centímetros de su cabeza.

A dos años del atentado, los argentinos se hacen una pregunta: ¿quién mandó a matar a Cristina? Bajo el hastag de "2 años de impunidad", las redes sociales se llenaron que pedido de justicia, así como videos que grafican el aberrante hecho.

Por su parte, la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner no hizo uso de sus cuentas digitales para referirse al hecho, como sí lo hicieron varios militantes que la acompañan. Por ejemplo, Axel Kicillof, a través de su cuenta de X no solo pidió Justicia, sino que además pidió respuestas ante la pregunta que sigue inquietando a los ciudadanos de este país: "Se cumplen dos años del intento de asesinato, una causa que sigue impune porque el Poder Judicial evitó todo intento de buscar quienes financiaron e impulsaron el hecho. Los argentinos necesitamos conocer la verdad y reclamos justicia", fueron las palabras del gobernador.