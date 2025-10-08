Avanza la causa por el femicidio de Daiana Mendieta: prisión preventiva para su presunto femicida, Gustavo "Pino" Brondino

El brutal femicidio de Daiana Mendieta de 22 años cuyo cuerpo fue hallado en el fondo de un aljibe con un disparo en la cabeza tras varios días de búsqueda, conmociona a la provincia de Entre Ríos. Mientras la investigación avanza, el único detenido hasta el momento, Gustavo "Pino" Brondino, un trabajador rural de 55 años, se niega a declarar y enfrenta prisión preventiva por 90 días.

Fueron las autoridades policiales las que lograron identificar a Brondino como la última persona que tuvo contacto con Daiana antes de su desaparición. Según las declaraciones del comisario mayor Pedro Silva, jefe departamental de Rosario del Tala, el hombre fue detenido luego de resistirse violentamente a un allanamiento en su vivienda. Durante el procedimiento, Brondino habría amenazado al personal policial con un arma de fuego, lo que derivó en su inmediata aprehensión.

Daiana Magalí Mendieta, de 22 años

Sobre esta secuencia, explicaron: "En principio, el hombre fue detenido por atentado y resistencia a la autoridad y por la tenencia de tres armas que no tenía registradas. Cuando personal de la Policía de Entre Ríos llegó a su casa con la intención de hacer un allanamiento para secuestrar su teléfono celular y su camioneta se puso agresivo y amenazó con matarse. Ahora, a partir del hallazgo del cuerpo de la víctima, su situación procesal puede cambiar".

En la casa del acusado, la Policía secuestró una camioneta Toyota Hilux blanca que , según las pericias preliminares, presentaba manchas hemáticas. Estas evidencias están siendo analizadas para determinar si corresponden a Daiana. Además, se incautó el teléfono móvil del sospechoso, aunque el celular de la víctima sigue sin aparecer. Este dispositivo podría ser clave para reconstruir los últimos movimientos de la joven.

El lugar donde fue encontrada Daiana Mendieta

La desaparición de Daiana fue reportada por su familia el viernes 3 de octubre, luego de que su celular dejara de emitir señal a las 20 horas. La angustia creció hasta el mediodía del martes 7, cuando su cuerpo fue encontrado sin vida en un aljibe, un descubrimiento que desató horror y consternación en la toda la sociedad argentina, teniendo en cuenta que, según el Observatorio Ahora que sí nos Ven, en el país hay 178 femicidios en lo que va del año .

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, confirmó que se registraron comunicaciones telefónicas entre Brondino y Daiana antes de su desaparición. Por su parte, el comisario Silva no descarta que ambos pudieran haber mantenido algún tipo de relación sentimental.

Daiana fue encontrada con un disparo en la cabeza en un aljibe

El femicidio de Daiana Mendieta dejó una familia destrozada y una sociedad que exige respuestas y medidas urgentes para prevenir más femicidios ante un Estado nacional completamente ausente que pasa la motosierra por los programas que previenen las violencias contra las mujeres. La sombra del horror sigue latente en Entre Ríos, mientras se espera que la justicia haga su trabajo y eche luz sobre este lúgubre caso.