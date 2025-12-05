La peor de las sanciones para Uriel Hamra, el chico que se burló de los jugadores de River en la Bombonera

El Ministerio de Seguridad tomó una medida contundente contra Uriel Hamra, el chico de 20 años que protagonizó un polémico episodio al término del último Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera. Según la Resolución 1365/2025, publicada en el Boletín Oficial, Hamra tendrá prohibido asistir a eventos deportivos en todo el país por un período de dos años.

El incidente ocurrió el pasado 9 de noviembre de 2025 durante el partido de la Liga Profesional de Fútbol, en el que Boca venció 2-0 a River. Al finalizar el encuentro, Hamra se coló en el campo de juego y no tuvo mejor idea que realizar gestos provocadores hacia los jugadores del equipo visitante, desatando una situación de violencia que escaló rápidamente.

Las cámaras captaron el momento en que Maximiliano Salas, futbolista de River, reaccionó e intentó quitarle el celular al joven, generando un revuelo que rápidamente se viralizó en redes sociales. Se vio también cómo en este forcejeo el jugador de fútbol le pega en la cara al hincha de Boca.

Fue en ese momento en el que la Policía de la Ciudad intervino en el lugar y labró actas por infracción a los artículos 111 y 119 del Código Contravencional porteño, que sancionan el ingreso indebido a lugares restringidos e incitación al desorden. Días después, la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos del Gobierno porteño amplió la sanción, prohibiendo a Hamra el acceso a estadios por 24 meses. Ahora, esta medida se extiende a nivel nacional bajo el programa Tribuna Segura, que monitorea el ingreso a espectáculos deportivos mediante sistemas de identificación.

En su defensa, Hamra declaró que no tenía intención de provocar a los jugadores de River y que su presencia en el campo fue un acto casual: "Me estaba filmando y justo pasaron los jugadores por detrás. No hice nada malo ni fuera de lugar", afirmó en una entrevista para el canal TN. Sin embargo, las imágenes muestran un gesto insalvable: el chico sacó la lengua en dirección a los futbolistas rivales, lo que contradice completamente su versión.

Ahora, con esta resolución punitiva con Uriel Hamra es ejemplificadora para el restos e los hinchas sobre todo en partidos de superclásicos como los de Boca-River que suelen revestirse de polémicas.