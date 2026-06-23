Avanza la investigación por el choque fatal en el que una chica de 18 años perdió la vida

Un trágico accidente sacudió la tarde del lunes 22 de junio Mar del Plata, cuando un colectivo de la línea 532 perdió el control, se subió a la vereda y atropelló a varias personas que esperaban en una parada de transporte público.

La tragedia sucedió alrededor de las 19 horas bajo un cielo en el que las horas del día bajaban aunque la ciudad seguía en pleno horario pico. El incidente más peligroso sucedió sobre el Boulevard Patricio Peralta Ramos -entre las calles Rivadavia y San Martín- a la altura del skatepark.

Choque seguido de muerte en Mar del Plata

Según las primeras investigaciones, el interno número 173 de la línea 532 habría sufrido un desperfecto mecánico mientras ingresaba a la explanada destinada a las paradas de colectivos.

Testigos aseguran que el colectivo circulaba a alta velocidad cuando superó el desnivel entre la calle y la vereda, impactando contra los postes de señalización y los escaparates de la zona. Lamentablemente, el accidente dejó como saldo una chica de 18 años fallecida y seis personas heridas, tres de ellas en estado grave.

Los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibieron atención médica. Entre ellos hay un hombre con traumatismo craneoencefálico, fractura de fémur y pérdida de conocimiento; una mujer con fractura de cadera; otra con fractura de fémur; y una más con traumatismo craneoencefálico, fractura de pelvis y heridas cortantes en el cuero cabelludo. Además, un adolescente de 15 años ingresó con fractura en un miembro superior y traumatismos faciales.

El fiscal Germán Vera Tapia, a cargo del caso, caratuló el hecho como homicidio culposo y lesiones culposas mientras la Policía Científica también investigó el lugar para realizar los peritajes pertinentes que permitan esclarecer las causas del accidente.

Mientras tanto, se espera que el chofer del colectivo sea sometido a un control de alcoholemia como parte de la investigación. Aunque no fue detenido, permanece a disposición de la Justicia y deberá declarar en las próximas horas. La hipótesis principal es un fallo mecánico pero no se descartan otras líneas de investigación hasta que se completen los peritajes.