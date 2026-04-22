Bajo Flores: tiene 15 años, desapareció con un chico de 20 que la acosaba y temen que haya salido del país

Cientos de vecinos del barrio porteño de Bajo Flores reclamaron durante la noche de este miércoles con una manifestación en el cruce de las avenidas Varela y Perito Moreno por la desaparición de María Ramos Porcel de 15 años, quien la última vez que fue vista estaba acompañada de Maicol Leniz de 20, un vecino que ya tenía dos denuncias por acosar a la menor y que, según pudo saber la familia de la adolescente, tenía planificado abandonar el país.

"La mamá denunció el martes y luego se enteró que estaba diciendo que se iba a ir del país", señaló Natalia ante BigBang . La mujer se encuentra presente en la protesta y acompañó durante las últimas horas a Alicia, madre de María. "Recién le fueron a tomar una ampliación indagatoria a la familia para encender alertas y tomar esta última información", añadió en relación a la causa que está en manos de los fiscales Lucio Herrera y Paula González de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29.

Según relató, María "salió de la escuela y no la vieron más" sus familiares, aunque los compañeros de su escuela secundaria, ubicada en Ramón Falcón al 2200, sí la vieron con el chico de 20 años "que ya tiene dos denuncias por acoso que hizo la madre, una el año pasado y la otra a principios de este mes", porque "aparecía en cualquier lugar, como en la escuela y en su casa, y la hostigaba". La niña de Barrio Ricciardelli vestía zapatillas rojas, pantalón y buzo azul con capucha.

El anuncio de la Policía de la Ciudad por la búsqueda de María Porcel Ramos de 15 años.

"Los familiares del chico no dan respuesta, dicen no saber. Pero lo cierto es que en el barrio se sabía que este chico no tenía un trabajo honesto, sino que más bien se dedicaba a la droga y a la delincuencia", explicaron desde el entorno familiar, sobre el joven por el cual ya pesa, al menos, una causa por acoso a partir de la denuncia que le realizaron los padres de María.

La Policía de la Ciudad que investiga el caso durante este miércoles se acercó al hogar de la joven desaparecida para ampliar la declaración testimonial de su familia, con el aporte fundamental acerca de la voluntad de abandonar la Argentina que tiene según los testimonios de sus vecinos Leniz. "Si llegamos a esta situación mucho no se investigó ni se hizo para tratar de frenar que pase esto", lamentó Natalia.

Maicol Leniz de 20 años está señalado por la familia de María Porcel Ramos de 15 como la persona que la acosaba y se la llevó.

En los hechos, el hombre de 20 años sí tenía dispositivo móvil para comunicarse, algo de lo que María carecía. A su vez, ese puede ser un vector para dar con su paradero. Al mismo tiempo, se sabe que se investigaron algunas cámaras de seguridad, pero hasta el momento no pudieron verla yéndose de la escuela ni ubicar su paradero aproximado.