Bullrich sobre las muy tardías pericias a los celulares de los acusados: "Hay cosas que se borraron"

A 21 largos días de la desaparición de Loan Danilo Peña, este jueves comenzaron a ser peritados los 12 celulares de los detenidos, entre los cuales está el de Laudelina Peña, la tía del nene de 5 años que instaló que el menor habría sido atropellado el 13 de junio por María Victoria Caillava y Carlos Pérez. En la cédula de notificación, la fiscalía de Goya solicitó diversos requerimientos. Mientras tanto, el martes de esta semana la Policía Federal Argentina logró abrir los teléfonos y se espera que lo adquirido permita que se empiece a esclarecer la causa que tiene en vilo a toda la Argentina desde hace 21 días.

Las pericias, en el que se espera que hayan peritos de parte, comenzó a las 9.00 en la División de Pericias Informáticas y Electrónicas ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son 20 los peritos de distintas fuerzas de seguridad trabajan para encontrar pruebas que permitan esclarecer el caso. Entre lo solicitado a adquirir, está que se haga un back Up, que se obtengan los correos electrónicos, se recuperen archivos eliminados y se consigan registros de Internet y redes sociales.

Para lograr desbloquear los teléfonos, la PFA usó la novedosa aplicación UFED que se utiliza para extraer información de celulares bajo órdenes judiciales. Con respecto al celular del ex comisario Walter Maciel, ya fue peritado en Corrientes días después de su detención. Patricia Bullrich, titular del ministerio de Seguridad, estuvo presente en la evaluación de los 12 celulares de los detenidos y ante los medios presentes, informó que "hay cosas que se borraron, pero se pueden recuperar".

La ministra, que demoró diez días en pronunciarse sobre la desaparición de Loan y viajó a Corrientes presionada por el vox populi que rodeó al caso, destacó que el procedimiento comenzó con la apertura de los teléfonos y el relevamiento de los archivos, fotos y videos como para poder determinar líneas de investigación. "Estamos haciendo un apoyo científico con la mejor tecnología que tiene la Argentina y el trabajo que hacen es excelente", destacó la funcionaria.

Los vecinos piden la aparición con vida de Loan

Al mismo tiempo, la titular de la cartera de Seguridad subrayó que "hay cosas que se borraron y se pueden recuperar, pero otras no". Falta extraer mucha información", dijo y evitó dar detalles sobre los primeros elementos hallados en los teléfonos. "Se han borrado cosas, pero se puede recuperar. Algunas de las cosas que se han borrado, por lo que algunas cosas se pueden recuperar y otras lamentablemente no. Hay cosas borradas, lo que muestra que había intención de borrar cosas", manifestó.

También expresó que no va a hablar de pruebas que "puedan cambiar las hipótesis" porque "eso le corresponde a la Justicia". "Mi presencia es porque hay algunas comunicaciones e imágenes que el director de cibercrimen me quería mostrar. No sabemos cuando se va a dar a conocer los resultados. Esta pericia va a ayudar mucho en la investigación. Falta extraer mucho, faltan teléfonos que aún no están. Depende de lo que el fiscal vaya planteando", afirmó Bullrich.

Y concluyó: "Nosotros vamos llevando adelante las tareas y se les va planteando nuevas ideas o nuevas medidas. Se está haciendo un trabajo muy fuerte". Mientras la investigación avanza sin una hipótesis principal, la Justicia solicitó la recolección de pruebas en el auto de Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica Millapi, la moto de Antonio Benítez y el vehículo Ford Ka de Caillava y Pérez. Con estas pericia, los investigadores buscan obtener posibles rastros de sangre humana y pelos.

¿La familia de Loan está involucrada en su desaparición?

Al mismo tiempo, las autoridades adelantaron que se están analizando dos recortes de toalla de color blanco desgastado con manchas de sangre humana hallados en los rastrillajes en la escuela abandonada, ubicada cerca de la casa de la abuela del chico. Las diligencias fueron pedidas por el fiscal Mariano de Guzmán a la jueza Cristina Pozzer Penzo. De lograrse extraer ADN de las toallas, se cotejarán junto a las muestras enviadas por los progenitores de Loan.