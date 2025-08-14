Claudio Contardi usó a su hija recién nacida y a su esposa con depresión para pedir su libertad

La defensa del caso de Claudio Contardi, condenado a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas contra su exesposa, Julieta Prandi, no deja de sorprender.

Es que a pesar de la contundencia de los hechos probados en el juicio, su nuevo abogado, Fernando Sicilia, solicitó la excarcelación del condenado, argumentando una serie de fundamentos que resultan, cuanto menos, controvertidos.

Claudio Contardi

La sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana no deja espacio para ambigüedades; las pruebas presentadas durante el juicio confirmaron años de abusos y violencia ejercidos por Contardi contra Prandi.

La modelo denunció múltiples episodios de abuso sexual reiterado durante su matrimonio, acompañados por una constante manipulación emocional y psicológica que buscaba someterla. Además, la violencia económica ejercida por el condenado se tradujo en el despojo de recursos financieros que limitaban la capacidad de su independencia.

Julieta Prandi

Tras conocerse el fallo condenatorio, Claudio Nitzcamer, quien había representado a Contardi durante el juicio, decidió renunciar a la defensa. En su lugar, asumió Sicilia, que anunció que solicitaría la libertad del condenado y cuestionaría la decisión del tribunal de no permitir un juicio por jurado.

Los alegatos de la defensa fueron un intento desesperado para conseguir la libertad y, entre los argumentos presentados por Sicilia para pedir la excarcelación de Contardi, se destaca la afirmación de que el acusado " siempre se ha mantenido a derecho " y que su detención se habría realizado sin riesgo procesal ni amenaza alguna hacia la denunciante.

Claudio Contardi

La defensa también cuestiona la decisión del tribunal de ordenar la detención inmediata de Contardi tras el fallo condenatorio, argumentando que la sentencia aún no está firme y que esto constituye un " adelanto de pena ". Si bien el artículo 371 del Código Procesal Penal establece que una sentencia condenatoria no es ejecutable hasta que quede firme, el tribunal actuó dentro del marco legal al considerar los riesgos inherentes al caso y priorizar la seguridad de la denunciante.

Además, Sicilia apela a una serie de circunstancias personales del condenado para justificar su pedido. Argumenta por ejemplo que Contardi es padre de tres hijos y una recién nacida cuya madre atraviesa un cuadro depresivo, lo que dificultaría el cuidado del bebé. Sin embargo, a las claras este alegato parece más una estrategia emocional que jurídica, dado que no aborda las implicancias legales ni las pruebas contundentes que llevaron al tribunal a emitir su veredicto.

Claudio Contardi

Sin embargo, lo más llamativo del caso fue el uso del concepto de "perspectiva de género" como recurso para solicitar la excarcelación del abusador de Prandi. Este enfoque, diseñado para proteger los derechos de mujeres y niñas en situaciones de vulnerabilidad, fue totalmente tergiversado para intentar beneficiar a Contardi.

Si bien la condena impuesta a Claudio Contardi por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 es un paso importante hacia la reparación y reconocimiento del daño causado a Julieta Prandi, los intentos por revertir esta decisión deben ser evaluados con rigor jurídico y sin perder de vista el contexto y las pruebas que sustentaron el fallo inicial.