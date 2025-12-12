Una feria en shock: decomisan "milanesas" hechas con papel higiénico y cartón en plena fiesta patronal

En apenas unas horas, lo que debía ser una celebración comunitaria terminó convertido en una postal de horror gastronómico y engaño masivo. Las Fiestas Patronales de la Virgen de Loreto, en Santiago del Estero, fueron este martes el escenario de un insólito -y profundamente inquietante- operativo bromatológico que dejó al descubierto una maniobra tan peligrosa como grotesca: un comerciante tucumano vendía "milanesas" elaboradas con papel higiénico, cartón prensado y pan rallado.

Todo comenzó cuando varios vecinos acudieron a la Municipalidad de Loreto denunciando que la comida de Carro Trico, un puesto instalado en la plazoleta Fuerza Aérea, tenía "un aspecto, textura y sabor extraños". Las primeras voces de alarma fueron seguidas por un operativo urgente de la Dirección de Bromatología. Cuando los inspectores llegaron al lugar, se encontraron con una escena digna de un manual de pesadillas alimentarias.

En el puesto, perteneciente a Juan del Jesús Sosa, un comerciante de 45 años de San Miguel de Tucumán, hallaron nueve bultos de milanesas listas para vender, todas hechas con papel higiénico y cartón prensado, empañados con huevada y pan rallado. El juez de Faltas municipal, Nelson Coronel, ordenó el inmediato secuestro de la mercadería, la clausura del puesto y la expulsión del comerciante de la Feria. Además, dispuso la destrucción total del material decomisado.

Sosa quedó inhabilitado para volver a instalar su negocio en Loreto, mientras la fiscal de turno, Eugenia Calligaris, avanzará en los próximos días con las acciones judiciales pertinentes. La Municipalidad informó que también se labró un acta de infracción y reiteró que los controles bromatológicos se realizarán "de manera permanente, estricta y rigurosa". El mensaje, dirigido a una comunidad todavía perpleja, busca frenar el temor que se esparció rápidamente entre quienes participaron de una festividad que congregó a unas 15 mil personas, según datos oficiales.

Pero lo ocurrido no es un hecho aislado. En agosto, durante las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carballo, en Monte Quemado, las autoridades habían atrapado a otro vendedor ambulante que utilizaba la misma metodología, ofreciendo milanesas de papel higiénico y chorizos adulterados. En aquel operativo se decomisaron más de 20 kilos de productos fraudulentos.