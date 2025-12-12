Así operaba la abogada devenida en viuda negra que fue detenida en Corrientes: estafas, "mates de los sueños" y fugas

Un nuevo ataque de "viuda negra" sacudió a la ciudad de Concordia, Entre Ríos. La víctima, un hombre de 70 años oriundo de San Carlos de Bariloche, fue drogado y despojado de su camioneta tras encontrarse con una mujer que se presentaba como Ramona o "Roxana". La sospechosa, de 60 años, fue detenida días después en la provincia de Corrientes.

Ramona Isabel Ramírez es una figura conocida en esa provincia, ya que urante años se movió con impunidad y acumuló denuncias de distinta índole. Fue abogada, pero perdió la matrícula por reiteradas estafas y por falsificar documentación para apropiarse de una propiedad. También trabajó como periodista rural, aunque luego volvió al delito. En Corrientes ganó notoriedad por sus "mates de los sueños" adulterados con somníferos que usaba para dormir a sus víctimas, según relataron quienes lograron sobrevivir a sus engaños.

Cayó la viuda negra conocida por sus "mates de los sueños"

El último ataque ocurrió el 11 de noviembre. El hombre viajó a Concordia para reunirse con ella y la pasó a buscar por la terminal de ómnibus. A mitad de la noche comenzó a sentirse mal y Ramírez le ofreció un supuesto "analgésico". Quedó dormido hasta las 9.30 de la mañana siguiente y, al despertar, descubrió que lo habían robado. La investigación avanzó rápidamente: la camioneta sustraída fue detectada por los lectores automáticos de patentes en el puesto caminero Paso Cerrito y luego localizada en Corrientes. Con esa prueba, el Juzgado de Garantías N°2 de Entre Ríos ordenó su detención.

La detuvieron en Corrientes y será trasladada a Entre Ríos

En el allanamiento a su domicilio secuestraron dos celulares, 5.200 dólares y el vehículo robado. La mujer quedó a disposición de la Justicia y será trasladada en los próximos días a Entre Ríos para ser imputada.

El prontuario de Ramírez no es nuevo: el año pasado ya había sumado dos causas por hechos similares cometidos en Corrientes, con apenas tres meses de diferencia: uno a fines de mayo y otro en agosto. En ambos casos se hizo pasar por "Roxana" y utilizó su método habitual: mates adulterados con somníferos mezclados en la yerba.