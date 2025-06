Comienza el juicio por el caso Millaray Cattani: el desesperado grito de justicia de su familia tras cuatro años de lucha

Después de cuatro años de una incansable búsqueda de justicia, el caso de Millaray Cattani, la adolescente de Puerto Deseado que se quitó la vida en abril de 2021, llega finalmente a juicio. A partir del 25 de junio, la Cámara Criminal de Caleta Olivia juzgará al presunto abusador, quien era menor de edad al momento de los hechos, por el delito de abuso sexual agravado con acceso carnal. La familia de Millaray, representada por los abogados Cristian Fernández, quien además era cuñado de la víctima, y Rocío Marsicano, luchó sin descanso para unificar las causas de suicidio y abuso sexual, aunque finalmente no lograron que ambas se investiguen en conjunto.

Millaray Cattani tenía 15 años

Millaray, de tan solo 15 años al momento de su muerte, era la menor de cuatro hermanos y vivía con sus padres, Fabio y Sonia, en Puerto Deseado. La mañana del 14 de abril de 2021, su madre se encontró con el peor escenario: la encontró sin vida. La adolescente, descrita como una hija feliz y una amiga ejemplar, no había dado indicios de su sufrimiento. Sin embargo, entre sus cuadernos, la familia encontró una frase devastadora: "Me duele mucho lo que me hizo Gustavo". Horas después, la mejor amiga de Millaray reveló a la familia que la joven había sido víctima de abuso sexual en 2019, cuando tenía 13 años, por un hombre que ahora es mayor de edad.

La investigación, liderada por el juez Oldemar Villa y el fiscal Ariel Quinteros, avanzó con la presentación de pruebas contundentes por parte de la querella. Entre ellas, destaca una autopsia psicológica de Millaray y los testimonios de cinco personas, incluyendo amigas de la víctima, que corroboran el abuso. Además, se acreditó que la última comunicación de Millaray fue con el acusado a través de mensajes de Instagram, lo que refuerza las sospechas de grooming tras los abusos. La familia también denunció que el acusado ya no reside en Puerto Deseado y ha continuado con su vida normal.

Además, sostienen que habría cometido otro abuso en 2018 contra una joven de 19 años, quien aún no ha formalizado su denuncia. "No lo podíamos creer. Millaray era una adolescente normal, con muchas amistades. Buscamos respuestas en sus cuadernos y ahí encontramos el primer indicio", le había dicho Ayelén Cattani, hermana de Millaray, BigBang en 2021. Según los relatos, el agresor, hermano de una compañera de escuela de la víctima, perpetró los abusos en al menos dos ocasiones, una en la casa de la compañera y otra en un vehículo. Posteriormente, habría ejercido presión psicológica y amenazas a través de redes sociales para silenciar a la adolescente.

A partir del 25 de junio, la Cámara Criminal de Caleta Olivia juzgará al presunto abusador

Hoy, años después, se cuenta con los suficientes elementos probatorios para que se lleve adelante un Juicio Oral con un acusado por abuso sexual agravado por acceso carnal que comprende una pena de entre 6 y 15 años de prisión. Uno de esos elementos claves que sirvieron para llegar a esta instancia, fue la autopsia psicológica, un proceso aplicado a una víctima que ya no está mediante el cual una serie de profesionales se encargan de buscar información dentro de sus pertenencias para determinar cómo se sentía, qué le pasaba, cómo se comportaba en su día a día, y demás aspectos que permitan conocer cómo se encontraba antes de perder la vida. "No contábamos con el relato de Millaray", explicó la Dra. Rocío Marsicano, una de las abogadas que patrocina a la familia. "Entonces se ordenó está medida".

Se trata de una de las primeras veces que se hizo en Santa Cruz. Al culminar la etapa de investigación y recolección de testimonios, que fue llevada adelante por el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil Nro 1 de Puerto Deseado, la Justicia determinó que se contaba con las pruebas suficientes que ameritan que la causa caratulada como abuso sexual agravado por acceso carnal tenga su Juicio Oral el próximo 25 de junio en Caleta Olivia.

Durante todo este tiempo la familia contó con el acompañamiento de la comunidad y el círculo íntimo de Millaray. Hoy, el pedido de justicia se renueva con la esperanza de llegar a una condena justa y ejemplar; pero también con la de de enviar un mensaje a todas aquellas víctimas que callan por temor a no ser escuchadas, que sepan que no deben sufrir en silencio y que hay gente buena dispuesta a ayudarlas. El caso de Milla no debe ser uno más. Está en manos de las autoridades judiciales que no lo sea.

La mejor amiga de Millaray reveló a la familia que la joven había sido víctima de abuso sexual en 2019

El juicio, que comenzará a fines de este mes, representa un hito para la familia Cattani, que desde hace cuatro años viene enfrentado no solo la pérdida de Millaray, sino también la frustración de ver al acusado en libertad durante estos años. De ser encontrado culpable, el imputado enfrenta una posible condena de entre 6 y 15 años de prisión. La familia espera que este proceso brinde el cierre que tanto han buscado y siente un precedente para otras víctimas. "Queremos justicia para Millaray y que nadie más tenga que pasar por esto", había afirmado Ayelén, entre lágrimas y un inmenso dolor que aun desgarra a la comunidad de Puerto Deseado.