Condenan a un kinesiólogo por abusar de tres pacientes: usó su profesión para someterlas

Un consultorio que debía ser espacio de cuidado, confianza y sanación se convirtió en escenario del horror. Matías Adrián Blanco, kinesiólogo de Cañuelas, fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión por abusar sexualmente de tres pacientes que habían acudido a él en busca de alivio físico. Además, la Justicia le impuso la inhabilitación perpetua para ejercer su profesión. La sentencia fue dictada por el Juzgado en lo Correccional N° 4 de La Plata, a cargo de la jueza Claudia Greco, quien consideró acreditados tres hechos de abuso sexual simple ocurridos entre marzo de 2019 y abril de 2021.

Condenan a un kinesiólogo por abusar de tres pacientes

En su fallo, la magistrada remarcó que los testimonios de las víctimas fueron "creíbles y verosímiles", "ricos en detalles, coherentes y sin contradicciones", incluso frente a los minuciosos interrogatorios de la defensa. Greco destacó además que las tres mujeres no se conocían entre sí, lo que descartó la posibilidad de una denuncia fabricada o motivada por odio o intereses económicos. Los informes psicológicos y las declaraciones de familiares y amigos reforzaron la veracidad de los relatos.

Los peritos concluyeron que las víctimas no presentaban indicadores de invención ni trastornos que alteraran su percepción de la realidad, y que el daño emocional que manifestaban era compatible con un trauma producto de abuso sexual. Los seres queridos, en tanto, narraron los cambios abruptos de conducta y ánimo que notaron en ellas tras los hechos. Durante el juicio se reveló un patrón de conducta que heló la sala: Blanco aprovechaba la confianza depositada en su figura de profesional de la salud para aislar a sus pacientes en el box de atención, realizar maniobras con roces sexuales y luego comportarse con total normalidad.

Se trataba de una rutina perversa que se repitió en cada caso. Pese a la contundencia de las pruebas, el kinesiólogo negó los cargos. Alegó que los supuestos "roces" pudieron haberse producido "en el contexto de maniobras profesionales" y que habrían sido "malinterpretados". Su defensa intentó sostener que era "imposible" que los hechos ocurrieran debido a la distribución del consultorio, donde -según su versión- "siempre había circulación de otros pacientes y personal". La defensa presentó además testigos de descargo -entre ellos colegas, pacientes y su secretaria-, quienes destacaron la "buena reputación" de Blanco y aseguraron no haber notado nada irregular.

Pero la jueza fue categórica: "El buen concepto que los testigos tengan del acusado no alcanza para desvirtuar las pruebas de cargo producidas por la acusación". Al dictar sentencia, Greco subrayó las circunstancias agravantes del caso: el "abuso de confianza propio de la relación de salud", la cantidad de víctimas, la corta edad de una de ellas -que tenía apenas 18 años- y el comprobado daño psicológico sufrido por las tres mujeres. "Blanco se aprovechó de su posición de poder, de su saber técnico y de la vulnerabilidad de quienes acudían a él en busca de bienestar", concluyó la jueza.

Aunque la fiscal Victoria Huergo había solicitado su inmediata detención, el tribunal resolvió que Blanco continúe en libertad hasta que la condena quede firme, al considerar que posee domicilio estable y arraigo en la comunidad. Si la sentencia es confirmada en instancias superiores, deberá cumplir la pena de prisión efectiva. En el mismo fallo, Greco hizo lugar al pedido de la Fiscalía y de las querellas para imponerle la inhabilitación perpetua para ejercer la kinesiología, al haber utilizado su profesión "como medio para abordar y cometer los delitos".