Viajaron a Córdoba para atender a un oso con cáncer y les robaron los equipos veterinarios que cuestan más de US$10.000

Un grupo de veterinarios viajó desde Buenos Aires hasta Córdoba para evaluar a Koda, un oso pardo de más de 300 kilos que tiene un tumor maligno, pero cuando se preparaban para regresar, sufrieron un robo y perdieron equipos de trabajo valuados en más de US$10.000.

El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 14 en una estación de servicio YPF ubicada sobre la autopista Córdoba-Rosario, a la altura del kilómetro 700, en la zona de Santa Bárbara . Los profesionales habían dejado estacionada una camioneta Chevrolet S10 blanca en el sector cercano al estacionamiento de camiones.

Julieta Artola, una de las veterinarias que participó de la evaluación, se preparaba para regresar a Buenos Aires en avión porque tenía que dar clases. Sus compañeros, en cambio, habían emprendido el regreso por tierra en la camioneta donde habían guardado parte del equipamiento utilizado.

Koda, el oso bajo tratamiento

Mientras almorzaba con una amiga, justo antes de subir al avión, Artola recibió la noticia de que habían asaltado la camioneta y se habían llevado parte de los equipos.

Justo antes de continuar el viaje, los veterinarios hicieron una parada para cargar agua para el mate. Cuando regresaron a la camioneta, descubrieron que habían roto el vidrio trasero derecho y habían forzado la caja del vehículo.

Entre los elementos robados había un monitor multiparamétrico MINRAY UMEC10, que estaba dentro de un bolso de lona blanco, y un equipo de electroquimioterapia, además de todo el equipamiento de anestesia que llevaron para trabajar con el animal.

Parte del equipo robado

La veterinaria explicó a TN que, para el regreso, había decidido que su maletín viajara en la camioneta junto con el resto del equipo porque le parecía más seguro que despacharlo en el avión. Artola sospecha que pudieron haber visto el maletín a través de la ventanilla y que por eso rompieron el vidrio, además de abrir la caja para robar el resto del instrumental.

La denuncia policial, realizada por el anestesista Luciano Sampietro, señala que en el lugar apareció un camionero que aportó información sobre lo ocurrido. Según su relato, habría visto a dos o tres personas acercarse a la camioneta e intentar abrir sus puertas. También se dejó asentado el dato de un Volkswagen Gol Trend rojo sospechoso, cuya patente fue informada a la policía para su investigación.

Los veterinarios creen que podrían haber sido seguidos, aunque esa hipótesis todavía no fue confirmada por los investigadores. "Dicen que es un modus operandi ahí: se ponen entre los autos, se bajan e intentan abrir", contó la veterinaria.

Rompieron la ventanilla para robar el equipo

Al mismo tiempo, aseguró que los equipos son herramientas específicas y de difícil comercialización: "Acá en Buenos Aires eso no lo vende nadie", señaló.

La especialista explicó que la pérdida afecta directamente su trabajo, ya que se trata de instrumentos que utilizan para realizar procedimientos veterinarios. "El anestesista sin los aparatos no puede laburar. Fuimos a hacer una obra de bien y nos quedamos sin laburo", lamentó.

Koda es un oso pardo de 15 años y más de 300 kilos que vive en el Parque de la Biodiversidad de Córdoba. El tumor maligno que tiene en el paladar fue detectado en marzo de 2025, de acuerdo a lo que informaron medios locales. En los últimos controles, los veterinarios observaron una progresión de la lesión y por eso decidieron realizar una nueva evaluación bajo anestesia general.