Di María rompió el silencio y contó por qué no vuelve a Rosario Central: amenazas narco contra su hija

Semanas atrás, Ángel Di María se retiró por lo alto de la Selección Argentina. A sus 36 años y bicampeón del mundo, colgó los botines y se despidió de sus compañeros.

En reiteradas entrevistas, el "Fideo" reveló que su máximo deseo era culminar su carrera futbolística en Rosario Central, el club que lo vio nacer. Sin embargo, este deseo no es compartido por otras personas que se encargaron de dejarle en claro que su vuelta no es bienvenida.

Ángel Di María se retiró de la Selección Argentina

Por primera vez, el centrocampista contó, en diálogo con el medio Rosario 3, cómo fueron las amenazas que recibió que lo llevaron a decidir que no volverá al club. Las diferentes intimaciones fueron en la puerta de su casa, como en el local de su hermana.

Detalles escabrosos

La situación llegó a un punto crítico, cuando ya no solo eran amenazas contra su persona, sino que además involucraron a sus hijas. Cuando ya estaba todo dado para su regreso tras dejar a la selección nacional, Di María recibió una cabeza de cerdo con una bala en la frente y una nota amenazante mencionando a su hija , Pía: "Si volvés la próxima (cabeza) que recibas es la de..., tu hija. No vengas. Hacé caso, nosotros no tiramos papelitos. Tiramos tiros y muertos. Ni Pullaro te zafa. Pullaro-Bullrich...Levanten el circo y váyanse HDP".

El futbolista recuerda estar en Estados Unidos con sus compañeros y tomar la decisión de no regresar al club en donde dio sus primeros pasos profesionales: "Después se sumó la amenaza de la estación de servicio, donde tiraron los tiros, que no fue hace mucho tiempo. Ahí podría haber muerto cualquier empleado o persona que estuviera en ese momento, una locura. Creo que fueron demasiadas cosas para tomar esta decisión, no son papelitos solamente, hubo tiros y cosas graves".

Las amenazas que recibió Ángel Di María y su familia

Aunque Di María no cerró del todo la puerta a esta oportunidad, por el momento es algo que no va a ocurrir. Desde el club, tanto dirigentes como aficionados intentan convencer al jugador: "Él les decía que no iba a decir nada hasta que terminara la Copa, pero mi primer 'no' fue el 25 de marzo. Belloso siguió intentando. Pero no pasaba por algo económico o algo deportivo, era más que eso, eran amenazas a mi familia que superaron cualquier cosa. Solo ver el nombre de mi hija en un cartel y que en una caja manden lo que mandaron ya superaba cualquier cosa que pudiera hacer. Fueron meses horribles. En donde solo pensábamos y llorábamos cada noche por no poder cumplir el sueño", relató.

El sueño de volver a Rosario Central no va a poder ser

Además, Ángel Di María aprovechó el espacio para negar los rumores que los acusaron de pedir un protocolo de seguridad para su arribo en la ciudad luego de la Copa América: "¿Cómo voy a pedir yo seguridad cuando en Rosario pasan tantas cosas de inseguridad? ¿ Cómo voy a pedir eso cuando a los rosarinos nos matan como si nada ? Es una falta de respeto que se hable de seguridad y protocolos para mí cuando los rosarinos no pueden salir a trabajar, no pueden esperar el colectivo sin que les roben, cuando los matan por una mochila".

Por último, defendió a su mujer acusada de tomar la decisión de no regresar a Rosario. Según las palabras de Ángel Di María, Jorgelina Cardoso dedicó todo el último año a decorar y preparar la que sería su casa en la ciudad, así una vez que terminará su paso por la Selección, la familia se mudaría a Rosario, pero por ahora no podrá ser.