Discutió con su novia y la mató: el dolor de los compañeros de la adolescente de 16 años asesinada

El pasado martes la localidad de Presidente Derqui, Pilar se paralizó ante el femicidio de Denise Pazos Giménez; una adolescente de 16 años. Un varón de 17 años confesó ser el responsable y fue aprehendido bajo sospecha de haberla asfixiado durante una discusión.

Según fuentes policiales, el crimen ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Las Golondrinas. Los padres del agresor fueron quienes llamaron a la Policía, una comunicación en la que se advirtió que éste había asfixiado a su novia. Al llegar al lugar, los oficiales se encontraron con el cuerpo sin vida de la mujer y detuvieron a quien fue identificado bajo las siglas N.F, quien se negó a declarar.

El adolescente se encuentra preso bajo el cargo de "homicidio agravado por el vínculo". Si bien a la escena llegó la ambulancia del SAME para brindar asistencia, se constató que la víctima ya no tenía signos vitales, y se solicitó la colaboración de la Policía Científica de Pilar.

La Policía de Pilar detiene al agresor de 17 años

El agresor era la ex pareja de Denise, con quien había terminado con la relación diez días atrás. Los compañeros de la víctima, alumnos de la Escuela N°23 Rodolfo Walsh de Presidente Derqui, confesaron que se trataba de un joven violento: "Esto se podía evitar. Una banda de veces dijimos que ese pibe era violento y no hicieron nada y lo poco que hicieron no sirvió de nada", expresaron con gran dolor.

Según amigos de la fallecida, el noviazgo llevaba un año y aunque se desconocen los mitos de ruptura se supo que el menor ejercía violencia sobre quien era su novia: "Ahora hay una familia destruida", confesaron ante un medio.

El comunicado del colegio al que asistía Denise Pazos Giménez

Desde las redes sociales de la institución se comunicó que la Escuela de Educación Secundaria N.º 23 'Rodolfo Walsh' decidió mantenerse abierta este jueves para brindar apoyo a los estudiantes, tras la conmoción por el asesinato: "La Comunidad Educativa de la E.E.S.23 estará acompañando a las familias, amigos, compañeros y docentes en el sepelio de Denise. La escuela permanecerá abierta con equipos de orientación escolar para recibir a quien lo necesite ".

Las autoridades escolares acompañarán a los alumnos quienes se encuentran sumidos en el dolor por perder a una amiga, pero aún más enojados porque nadie evitó el crimen: "El día viernes 15 nos reencontraremos en los horarios habituales del turno mañana y tarde para seguir acompañándonos en este delicado momento", culminó el aviso institucional tras el femicidio de Denise Pazos Giménez.